FIGUEROA ANUNCIÓ UNA REUNIÓN DE GABINETE CONJUNTA PARA COORDINAR LA GESTIÓN EN PLOTTIER

El gobernador Rolando Figueroa anunció la realización de un encuentro clave para coordinar la gestión pública. La próxima semana se reunirán la totalidad de los funcionarios del gabinete provincial y del equipo municipal de Plottier.

La máxima autoridad de la provincia realizó estas declaraciones durante una supervisión técnica de infraestructura sanitaria y educativa. El mandatario visitó el avance de las obras en la EPET número 9 y el centro de salud Chacay.

Figueroa remarcó la importancia estratégica que posee este municipio dentro del territorio neuquino para el desarrollo regional. El jefe del Ejecutivo manifestó su deseo de alinear las metodologías laborales de ambas administraciones estatales de forma inmediata.

“Nos tenemos que enfocar y coordinar mucho el trabajo con el municipio. Estamos esperanzados de que con las nuevas autoridades lo podamos hacer”, afirmó el gobernador respecto al vínculo institucional político que inicia.

El mandatario provincial también se refirió al proceso de revisión interna que impulsa la intendenta local Malena Resa. La nueva jefa comunal comenzó una serie de investigaciones contables sobre los fondos públicos municipales recibidos.

“Es importante que la auditoría se realice de manera institucional. Después las consideraciones vienen por parte de otras instituciones como el Tribunal de Cuentas”, indicó el gobernador durante la rueda de prensa.

Para Figueroa, el control y la rendición de cuentas deben ser una constante en el ejercicio diario de la función pública. El líder provincial respaldó firmemente la búsqueda de claridad en la utilización de los recursos comunales.

“No puede existir ningún tipo de desvíos en las conductas que los ciudadanos están anhelando que tengamos los funcionarios públicos”, concluyó de forma tajante el mandatario para ratificar su postura de transparencia absoluta.