FIGUEROA CONFIRMÓ NEGOCIACIONES POR LA COPA DAVIS, PERO CON COSTO CERO PARA LA PROVINCIA

Un trascendido periodístico nacional cobró fuerza institucional y pública en las últimas horas en la región. El gobernador Rolando Figueroa ratificó el interés real por recibir la Copa Davis. Las autoridades locales pretenden utilizar las instalaciones del mítico Estadio Ruca Che en septiembre.

La postulación neuquina cuenta con un requisito indispensable establecido por la actual conducción del Ejecutivo. El mandatario provincial dejó en claro que la infraestructura estatal no asumirá deudas operativas por el espectáculo. La premisa fundamental radica en que la organización integral dependa exclusivamente del patrocinio corporativo. “Estamos negociando para que salga cero pesos para Neuquén”, sentenció Figueroa.

La estrategia financiera gubernamental busca articular acuerdos sólidos entre grandes firmas comerciales del sector privado. El plan contempla vincular a los inversores regionales con la empresa Havas Sports Argentina S.A. Dicha compañía multinacional posee los derechos de comercialización y la potestad para designar las sedes locales. De esta forma, el financiamiento externo cubrirá la totalidad del presupuesto logístico internacional.

La oportunidad para la capital neuquina surgió ante la baja de los históricos escenarios argentinos. La Asociación Argentina de Tenis descartó las opciones tradicionales ubicadas en Buenos Aires y Córdoba por desajustes presupuestarios. El elevado canon de alquiler de los complejos bonaerenses obligó a buscar alternativas viables en el interior. Asimismo, las estimaciones de preventa cordobesas no lograron cubrir las altas inversiones exigidas previamente.

El Estadio Ruca Che se posiciona con ventaja gracias a sus recientes obras de infraestructura. El recinto deportivo fue remodelado por completo en el marco de su trigésimo aniversario. Las mejoras técnicas edilicias y el fuerte respaldo institucional inclinan la balanza a favor del suelo patagónico. Las delegaciones internacionales contarán con comodidades de primer nivel para el desarrollo de la competencia.

El seleccionado de la República Argentina buscará enderezar su rumbo deportivo tras un tropiezo inicial. El representativo nacional viene de sufrir una ajustada derrota ante el conjunto de Corea del Sur. El cruce contra la delegación de Turquía se presenta como una instancia decisiva para las aspiraciones del país. El plantel requiere un triunfo urgente para sostener vivas las posibilidades de clasificación al Grupo Mundial.

La serie deportiva frente al combinado europeo está programada originalmente para mediados del mes de septiembre. Las jornadas oficiales de competencia se extenderán durante tres días de intensa actividad en la cancha. El experimentado extenista Javier Frana liderará tácticamente a los jugadores nacionales en condición de capitán del equipo. El cuerpo técnico ya evalúa las condiciones de la superficie rápida del estadio neuquino.