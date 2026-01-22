FIGUEROA RECIBIÓ A SANTILLI EN VILLA LA ANGOSTURA

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo este miércoles una reunión clave con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en la localidad de Villa La Angostura. Este encuentro representa la segunda visita oficial del funcionario nacional a territorio neuquino en poco tiempo. Durante la jornada, ambos mandatarios dieron continuidad a la agenda de trabajo compartida entre la administración provincial y el gobierno central. El mandatario neuquino fue contundente al declarar que su gestión siempre estará a favor de lo que beneficie a la provincia y en contra de lo que perjudique a sus habitantes. Por su parte, el ministro se retiró conforme y aseguró la reunión “fue muy buena”.

La defensa del marco laboral vigente en la provincia fue uno de los ejes centrales de la conversación. Figueroa destacó que Neuquén fue pionera en implementar cambios legislativos orientados a fomentar el trabajo genuino a través de programas como Emplea Neuquén. En ese sentido, el gobernador subrayó que la provincia ya cuenta con convenios colectivos de trabajo modernos por sector, los cuales fueron sancionados por ley. Aseguró con firmeza que estos acuerdos no sufrirán modificaciones bajo ninguna circunstancia. La modernización laboral neuquina tiene como objetivo principal la generación de nuevos puestos de trabajo sin resignar los derechos de los trabajadores locales.

El encuentro se dio en un contexto de indicadores económicos favorables para la provincia. Según informes recientes sobre empleo privado registrado a octubre de 2025, Neuquén lidera el crecimiento a nivel país. Solo tres provincias argentinas lograron superar los niveles de empleo privado registrados en el año 2023. Neuquén encabeza este ranking con un incremento del 2,2 por ciento. Este porcentaje se traduce en la creación de 3.212 nuevos puestos de trabajo en el sector privado durante el último período analizado. Estas cifras respaldan la postura del Ejecutivo provincial al momento de negociar políticas de desarrollo con las autoridades nacionales.

Figueroa reforzó su compromiso con la identidad provincial al finalizar la reunión de trabajo. “Acompañamos cada iniciativa que impulse el desarrollo y planteamos lo que consideramos prioritario”, afirmó el mandatario. La estrategia de la administración provincial busca cuidar la “neuquinidad” en cada acuerdo firmado con la administración de Javier Milei. El gobernador insistió en que el futuro de la provincia depende de mantener la autonomía sobre sus recursos y sus leyes laborales. Para Figueroa, el éxito del modelo neuquino reside en priorizar los intereses locales ante cualquier reforma que se intente impulsar desde el orden nacional.

A través de sus redes sociales oficiales, el gobernador reiteró el mensaje de poner siempre a Neuquén en primer lugar. En su cuenta de X, destacó la importancia de fortalecer la agenda estratégica para asegurar inversiones que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. La reunión con Santilli marca un paso más en la consolidación de un diálogo constructivo pero firme frente a la Casa Rosada. La gestión provincial busca así garantizar que el crecimiento económico extraordinario de Vaca Muerta se traduzca en beneficios concretos para los trabajadores. Neuquén se posiciona una vez más como el motor del empleo privado en Argentina, exigiendo respeto por sus marcos normativos vigentes.