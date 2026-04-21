FIGUEROA SE SUMA AL PEDIDO DE UNA REFORMA DEL PACTO FISCAL PARA REDUCIR EL IVA EN NEUQUÉN

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, formalizó su adhesión al reclamo de diversas provincias para impulsar una reforma profunda del Pacto Fiscal. El mandatario provincial busca otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones en la administración de sus tributos. Esta iniciativa surge en un contexto de debate nacional sobre la presión impositiva. Figueroa sostiene que cada distrito debe tener la facultad de decidir su propia carga fiscal para fomentar el crecimiento regional.

La propuesta central del Ejecutivo neuquino incluye la posibilidad de implementar un Impuesto al Valor Agregado diferenciado por zona geográfica. Bajo este esquema, la provincia patagónica buscaría establecer una de las tasas más bajas de todo el país.

Sobre este punto, el mandatario fue contundente respecto a la capacidad de su administración. «La provincia del Neuquén va a tener un IVA más barato. Queremos asumir ese desafío, porque los neuquinos somos corajudos», afirmó Figueroa, emulando la frase del intendente capitalino y hoy socio, Mariano Gaido .

El gobernador confía en que esta reducción impositiva generará un impacto directo en el dinamismo comercial. Según sus proyecciones, el alivio fiscal atraerá inversiones y potenciará el consumo interno de manera significativa. La postura de Figueroa coincide con la de sus pares de Mendoza y Entre Ríos, quienes también promueven un nuevo acuerdo federal. No obstante, otros líderes regionales como Alberto Weretilneck prefieren centrarse en acuerdos de carácter estrictamente regional.

Figueroa destacó que Neuquén ya lidera el ranking nacional con la menor carga de Ingresos Brutos. El funcionario recordó que establecimientos turísticos y la producción primaria ya gozan de importantes exenciones bajo su gestión. El mandatario subrayó la eficiencia de su sistema de retenciones frente a otras jurisdicciones que acumulan saldos de contribuyentes. “Neuquén es la provincia que menos retiene en la República Argentina”, concluyó.