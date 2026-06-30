FIGUEROA Y WERETILNECK FELICITARON A DIEGO SANTILLI TRAS SU ASUNCIÓN EN JEFATURA DE GABINETE

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro expresaron públicamente su apoyo al nuevo Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. El funcionario asumió el cargo formalmente tras la salida de Manuel Adorni.

El neuquino Rolando Figueroa utilizó su cuenta de “X” para enviar un mensaje institucional directo a la nueva conducción nacional. “Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país”, expresó.

Figueroa remarcó que las políticas nacionales deben contemplar de manera prioritaria las autonomías de las provincias. El gobernador neuquino insistió en la necesidad de consolidar espacios comunes para garantizar la producción y el desarrollo. “El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el federalismo serán fundamentales para afrontar los desafíos que los argentinos tenemos por delante”, sentenció.

Por su parte, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, se sumó a las felicitaciones institucionales. El mandatario rionegrino auguró un panorama de colaboración mutua para superar la actual coyuntura económica y social del país. Según el mandatario, la gestión de Santilli “demanda diálogo, gestión y una enorme vocación de trabajo para afrontar los desafíos del país”.

La máxima autoridad de Río Negro ratificó la predisposición de su administración para articular políticas públicas eficaces de forma conjunta. Asimismo, remarcó que el federalismo debe ser el eje central de las próximas decisiones estatales. “Contás con todo nuestro acompañamiento para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia”, concluyó a través de sus canales oficiales.

La llegada del nuevo Jefe de Gabinete reconfigura el escenario de negociaciones entre las provincias de la Patagonia y la administración central. Ambas provincias del Comahue consideran vital sostener una relación fluida con la Casa Rosada para resguardar los recursos locales. Los gobernadores confían en que los acuerdos previos con el funcionario agilicen los trámites pendientes.

Las declaraciones de los gobernadores buscan posicionar de manera estratégica las demandas regionales ante los nuevos interlocutores en Buenos Aires. Tanto Neuquén como Río Negro priorizan la reactivación de obras públicas y las garantías para la cuenca energética.