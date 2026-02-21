FINAL FELIZ: APARECIÓ EL JOVEN TUCUMANO QUE ERA BUSCADO EN LA CORDILLERA NEUQUINA

Tras un despliegue masivo en la cordillera, las autoridades confirmaron el hallazgo de Salvador Álvarez Cano. El hombre de 32 años, oriundo de Tucumán, permanecía desaparecido desde hacía tres días. Efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) lideraron el rescate este viernes por la tarde.

El joven fue localizado cerca de las 16:00 horas en una zona montañosa de difícil acceso. Al momento del encuentro, presentaba signos evidentes de desorientación, deshidratación y hambre extrema. Sin embargo, su estado general de salud fue reportado como estable y sin heridas de gravedad.

La búsqueda se activó el miércoles 18/02 tras el hallazgo de su vehículo abandonado en la Ruta Nacional 237. El coche, un Volkswagen Gol, tenía las llaves puestas y el baúl abierto cerca de Villa Traful. Este escenario inusual despertó una preocupación inmediata entre sus familiares y los equipos de seguridad locales.

Durante la jornada del jueves, los rescatistas detectaron huellas clave en un área de cuevas y desniveles. Estas pistas permitieron reducir el radio de búsqueda y concentrar los recursos en sectores específicos del terreno. El operativo incluyó el uso de helicópteros, drones con cámaras térmicas y diversas embarcaciones.

El despliegue contó con la participación de más de 60 personas de distintas áreas de Neuquén y Río Negro. Intervinieron la Brigada de Canes, la Secretaría de Emergencias y personal de la Policía de Neuquén. Luego del rescate se traslado, vía aérea, a un centro de salud para su atención.

Respecto a las causas del incidente, la familia mencionó problemas de salud mental y falta de medicación. Estos factores habrían provocado un cuadro paranoide que lo llevó a deambular descalzo por la zona boscosa. Actualmente, el joven se encuentra bajo observación médica para garantizar su recuperación física y psicológica.