FINALIZÓ EL CONFLICTO MUNICIPAL EN ALLEN: LOS GREMIOS ACEPTARON LA PROPUESTA Y SE LEVANTÓ EL PARO

Tras 101 días de paro, los gremios municipales de Allen llegaron a un acuerdo con el municipio y decidieron levantar las medidas de fuerza. El conflicto se cerró con un aumento salarial del 8,36%, el compromiso de no descontar los días caídos y la garantía de que cesarán los hostigamientos laborales.

La información fue confirmada por Viviana Mercado, referente de ATE Allen, en diálogo con el programa Rutas Argentinas, emitido por AM 740 La Carretera. “El arreglo fue si nosotros aceptábamos el 8,36, que es lo único que pudo dar el municipio”, explicó Mercado, quien además denunció que durante el conflicto “nunca más nos dio la cara” el intendente local.

Mercado señaló que el municipio presentó documentación que acredita una situación de “bancarrota”, con una deuda considerable y sin ingresos suficientes para cubrir los pagos básicos. A pesar del acuerdo, la dirigente subrayó que persisten serias falencias materiales: “Por ahora cepillo, pala, escobillón, eso está… se va haciendo con lo que hay”.

En su mensaje final a los vecinos, Mercado pidió comprensión y colaboración para mantener la ciudad limpia: “Se hace lo que se puede con lo que hay… Si el vecino colabora y no tira tanto, se vería un poquito más”. También cuestionó la falta de conciencia ambiental: “Tiran basura en cualquier lado, incluso en la barda o en la vera del río”.

La dirigente expresó su deseo de que el diálogo con el gobierno local pueda recomponerse y que el próximo año sea mejor. “Ojalá el que venga construya sobre lo que hizo el anterior y no destruyendo… ese es mi lema de vida: tratar de mejorar en lo que más pueda”, concluyó.

Allen, 16 de octubre de 2025