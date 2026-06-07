FORMULARÁN CARGOS AL INTENDENTE DE ALLEN POR PRESUNTA ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

El intendente de Allen, Marcelo Román, afrontará este lunes la formulación de cargos en los tribunales de la ciudad de General Roca. La causa penal investiga presuntas anomalías en la gestión de los recursos financieros del municipio.

La justicia también imputará al empresario periodístico regional Sebastián Ocampo en el marco del mismo expediente. El caso se centra en la supuesta intervención de una persona externa en las determinaciones exclusivas del Poder Ejecutivo local.

La denuncia original fue promovida a mediados de 2025 por los miembros del Tribunal de Cuentas de la localidad. Los fiscalizadores detectaron un esquema irregular que afectaría el patrimonio y la institucionalidad de la administración pública.

Según los denunciantes, el empresario de medios ejerció “funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello”. Las autoridades judiciales indagan si el sospechoso definía compras y contrataciones estatales.

El organismo de control respaldó su acusación mediante declaraciones testimoniales y auditorías sobre las líneas telefónicas oficiales. Asimismo, se detectaron sospechas por el abono de pautas publicitarias y triangulación de comprobantes comerciales.

La fiscalía encuadró el comportamiento del jefe comunal bajo los presuntos delitos de administración fraudulenta y peculado. Por su parte, el propietario de los medios de comunicación será imputado como partícipe necesario del fraude.

El Ministerio Público Fiscal, representado por las doctoras Graciela Echegaray y María Celeste Benatti, recolectó diversas pruebas informáticas. Los procedimientos incluyeron allanamientos en las oficinas municipales y en los domicilios del empresario implicado.

El proceso legal examina minuciosamente los movimientos administrativos efectuados desde finales de 2023. La defensa de los acusados estará a cargo de los abogados particulares designados para la audiencia.