FUERTE CAÍDA DE VENTAS Y ALERTA EN PYMES NEUQUINAS: ACIPAN HABLÓ DE UN AÑO CRÍTICO PARA EL SECTOR

Mientras Neuquén figura en el radar nacional por el desarrollo de Vaca Muerta, las pymes atraviesan una situación crítica. Según un informe de ACIPAN, las ventas cayeron de forma significativa durante el último año y las expectativas hacia fin de año no son alentadoras.

La información se conoció en una entrevista realizada en AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas. Daniel González, secretario de ACIPAN y ex presidente de la entidad, explicó que el 68% de los comercios encuestados reportó una baja importante en las ventas. Solo un 16% dijo haber mejorado y otro 16% se mantuvo estable. “La gran mayoría tuvo esa problemática y las expectativas para fin de año no son buenas”, afirmó.

González indicó que, aunque la actividad hidrocarburífera amortigua parte de la recesión, el deterioro del poder adquisitivo golpea con fuerza. El aumento de tarifas, alquileres y otros gastos básicos achica el margen de consumo. “Hoy los servicios pesan el doble que antes y lo que queda para gastar es muy poco”, señaló.

ACIPAN también detectó un cambio en los hábitos de compra. El avance de las plataformas digitales genera un impacto directo en el comercio tradicional. “Competir con estructuras que venden a gran escala, con costos bajos y regímenes impositivos distintos, es muy complejo”, advirtió González. En ese sentido, la cámara trabaja en el desarrollo de una plataforma local para fortalecer la presencia digital del comercio regional.

Los altos costos fijos, especialmente los alquileres, son otro de los puntos críticos. González recordó que el comercio es el principal generador de empleo privado en Neuquén y advirtió que su caída tendría un fuerte impacto social. Sobre la reforma laboral, señaló que ACIPAN no definió una postura, pero consideró necesario reducir la litigiosidad sin afectar derechos. “Los beneficios tienen que llegar al trabajador y no perderse en la litigiosidad”, concluyó.

Neuquén, 17 de diciembre de 2025.