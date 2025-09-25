FUERTE CRÍTICA A LA PROPUESTA SALARIAL: UNTER ANUNCIA TRES DÍAS DE PARO DOCENTE EN RÍO NEGRO

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) confirmó tres jornadas de paro docente para octubre ante la falta de una propuesta salarial concreta del gobierno provincial. Habrá un paro de 24 horas el 1 de octubre y otro de 48 horas los días 6 y 7. Desde el gremio aseguran que la medida es consecuencia del “agotamiento” y la “provocación” por parte del Ejecutivo.

La información fue brindada por el secretario adjunto de UNTER, Gustavo Cifuentes, durante una entrevista en Rutas Argentinas, el programa de AM740 La Carretera, donde detalló que la decisión fue tomada tras un extenso debate en el congreso del sindicato. “La definición llegó casi cerca de la medianoche”, señaló.

Según explicó Cifuentes, el paro responde a la ausencia de propuestas salariales y a una dilación sistemática en las negociaciones: “El gobierno no hizo ninguna propuesta en la última paritaria” y agregó que “nosotros hemos tenido demasiada paciencia en reiterados cuartos intermedios”. Además, reclamó que “no puede haber un compañero o compañera dentro de una escuela que esté por debajo de la línea de pobreza”.

El dirigente remarcó que desde comienzos del año vienen reclamando una actualización salarial real: “Un bono de 25.000 pesos para septiembre no es algo significativo” y exigió que los aumentos impacten en el salario básico para beneficiar también a los jubilados. Criticó además la política de sumas fijas: “No puede ser que un docente que recién se inicia reciba lo mismo que uno con 20 años de antigüedad”.

Sobre el vínculo con el gobierno, Cifuentes expresó que “constantemente del otro lado se intenta romper” el diálogo y denunció la ausencia de la ministra de Educación en las últimas reuniones: “Eso es una clara provocación”, sostuvo. Finalmente, llamó a una adhesión masiva al paro: “La única forma de arrancarle algo al gobierno es con la mayor cantidad de compañeros y compañeras en la calle”.

Río Negro, 25 de septiembre de 2025