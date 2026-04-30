FUERTE DESPLIEGUE POLICIAL EN ALLEN CON OPERATIVOS NOCTURNOS Y RESULTADOS POSITIVOS

La Policía de Río Negro refuerza los operativos nocturnos en Allen con controles, patrullajes y procedimientos que permitieron secuestros de vehículos robados, detenciones y prevención de delitos en distintos puntos de la ciudad.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 al comisario inspector José González, quien detalló el trabajo que se lleva adelante en la jurisdicción de la Unidad Regional Segunda y el despliegue diario en la localidad.

“Allen es una ciudad muy importante también que integra la Regional Segunda, por lo tanto es necesario que haya una presencia policial fuerte en esa localidad”, explicó González. En ese sentido, precisó que la ciudad cuenta con cuatro unidades policiales operativas, además de áreas específicas como comisaría de la familia, gabinete de criminalística y unidades especiales.

En relación a los operativos nocturnos, el jefe policial destacó resultados recientes. “El día martes se secuestró un vehículo que tenía un pedido de robo”, indicó, y agregó que también se logró la detención de una persona que había sustraído elementos de un comercio, tras un rápido accionar coordinado entre el centro de monitoreo y las comisarías.

González subrayó que el trabajo es constante y se adapta a la dinámica del delito. “Todos los días el personal policial de las cuatro unidades y las unidades especiales están trabajando”, afirmó, y remarcó la importancia de la prevención y del despliegue en zonas identificadas como conflictivas, como el sector de la plaza central y áreas rurales.

Allen, 30 de abril de 2026.