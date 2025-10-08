FUERTE OPERATIVO EN CIPOLLETTI: DESALOJARON EL LOTEO EL EDEN

Durante la mañana del martes, el Municipio de Cipolletti llevó adelante un operativo de desalojo y demolición en el polémico loteo “El Edén”, ubicado entre la Ruta Chica y la Ruta 22. La intervención fue ordenada por el Juzgado de Faltas, que consideró que los terrenos se encontraban en una “área productiva y no urbanizable”.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 4ta y maquinaria municipal, que procedieron a demoler construcciones en marcha e instalaron un puesto de control. Hubo incidentes cuando compradores intentaron frenar el accionar municipal, lo que terminó con tres personas demoradas.

Pedro Nahuelpan, administrador del fideicomiso, sostuvo que “el municipio se entrometió en una propiedad privada” y que “más allá de que si es legal o no, en el medio está la necesidad de la gente”. Afirmó que el intendente no habilita el loteo y que los vecinos estaban al tanto de la situación. Por su parte, un vecino damnificado expresó que “no sabíamos que el loteo no estaba habilitado y pagamos por la necesidad de un terreno”.

El intendente Rodrigo Buteler justificó la medida y apuntó contra los responsables del loteo: “La maniobra es una estafa de dos o tres personas que venden la ilusión de la casa propia a la gente”. Añadió que el emprendimiento “pone en riesgo la producción de peras y manzanas” de las chacras lindantes, y que “no vamos a permitir que vengan delincuentes a estafar a cipoleños”.

Los vecinos manifestaron su indignación ante el operativo y denunciaron que se actuó “con violencia”, sin mostrar orden de desalojo y con daños materiales. Sostienen que solo poseen boletos de compraventa por terrenos valuados en 5 millones de pesos, y que unas 400 familias estarían afectadas, lo que implicaría un total de 2 mil millones de pesos en juego.

