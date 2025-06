FUERTE PARO DE SALUD EN RÍO NEGRO POR SALARIOS: ASSPUR DENUNCIA UNA CRISIS PROFUNDA

Trabajadores de la salud nucleados en Asspur realizan hoy un paro en toda la provincia de Río Negro, reclamando mejoras salariales urgentes. La medida incluye paros con y sin asistencia, asambleas, movilizaciones y cortes de actividades, garantizando solo las guardias mínimas.

La información fue brindada en una entrevista con Cesira Mullally, secretaria general de Asspur, durante una nota en la AM740. La dirigenta explicó que “los hospitales no están bien, no estamos bien los trabajadores, los salarios no son los que deberían ser ni cerca”.

Mullally aseguró que el acuerdo paritario de principios de año dejó a los trabajadores “un 7% abajo respecto a la inflación del INDEC”, y que la situación se agrava por la falta de diálogo con el gobierno provincial. “No hay diálogo institucional, por más que el gobernador diga que el diálogo siempre está”, remarcó.

Desde Asspur también denuncian que el sistema sanitario provincial atraviesa un deterioro estructural: “Hace 15 años teníamos un sistema sanitario que funcionaba, hoy nos encontramos con servicios cerrados y cirugías programadas suspendidas”, sostuvo Mullally. También apuntó contra el vaciamiento de lo público a favor del sector privado.

La jornada de protesta se enmarca en una movilización nacional convocada por el Cabildo Abierto del Garrahan y apoyada por Fesprosa. En Río Negro, habrá acciones en distintos hospitales y se convoca a la comunidad a acompañar los reclamos.

Río Negro, 11 de junio de 2025