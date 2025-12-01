FUERTES LLUVIAS EN GENERAL ROCA PROVOCARON ANEGAMIENTOS Y 70 PEDIDOS DE ASISTENCIA

Un fuerte temporal afectó este fin de semana a la ciudad de General Roca con lluvias intensas que provocaron anegamientos en calles y el ingreso de agua en viviendas precarias. Según Defensa Civil, cayeron cerca de 40 milímetros en pocas horas y se recibieron alrededor de 70 llamados por emergencias.

La información fue brindada por Manolo Carrillo, responsable de Defensa Civil de General Roca, en diálogo con Rutas Argentinas, el programa de la AM740 La Carretera. Carrillo detalló que “alrededor de las 4:20 de la mañana hubo una descarga importante de casi 15 mm” y que luego, “al mediodía, hubo otra descarga importante, acumulando casi 40 mm de lluvia en muy poco tiempo”.

A pesar de la intensidad del fenómeno, no se registraron evacuados. “Lo que no significa que no hemos tenido problemas”, aclaró Carrillo, y explicó que los llamados recibidos correspondieron a casos de “casas ilegales, ingreso de agua a los domicilios y casitas que no estaban en condiciones”. También mencionó que muchas bocas de tormenta colapsaron por el arrastre de residuos.

Carrillo destacó que se trata de “tormentas convectivas” que descargan mucha agua en poco tiempo y que “cada vez son más frecuentes”. Agregó que Defensa Civil trabaja en coordinación con distintas áreas municipales y empresas de servicios para responder a los reclamos: “vamos coordinando las tareas a medida que van llegando los reclamos”.

En la jornada de hoy la situación se encuentra controlada. “Ya a las 5 de la tarde se había escurrido completamente toda la caída de agua”, informó Carrillo, aunque señaló que todavía se continúa trabajando con familias afectadas a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

General Roca, 1 de diciembre de 2025