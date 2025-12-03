FUERTES TORMENTAS AFECTARON A LA FRUTICULTURA EN EL ALTO VALLE Y VALLE MEDIO

Las recientes tormentas con granizo provocaron graves pérdidas para los productores de cereza del Alto Valle y el Valle Medio de Río Negro. Las lluvias intensas y la caída de hielo dañaron miles de hectáreas en pleno desarrollo de la cosecha, con pérdidas totales en algunas zonas y consecuencias que también comprometen la producción del próximo año.

La información fue brindada en una entrevista de Rutas Argentinas, por AM740 La Carretera, donde el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, explicó que hubo dos episodios climáticos severos. El primero afectó a Cipolletti, Allen y Paso Córdoba con 2.400 hectáreas dañadas. El segundo, más reciente, se produjo en el Valle Medio con una manga de granizo “muy fuerte, larga y acompañada de casi 50 milímetros de lluvia en menos de una hora”.

La cereza fue el cultivo más afectado, debido a su alta sensibilidad al exceso de agua. “Hay empresas que perdieron el 30% que les quedaba por cosechar”, afirmó Fernández. Estimó unas 350 hectáreas dañadas en el Valle Medio, que se suman a las pérdidas anteriores. En varias chacras, los daños superan el 100%, ya que el granizo también deterioró ramas y corteza de los árboles, afectando la próxima temporada.

Fernández advirtió que los granizos llegaron antes de lo habitual. Diciembre comenzó con tormentas de intensidad inusual para la época, lo que relacionó con los efectos del cambio climático: “La temporada de granizo recién empieza”, dijo, anticipando semanas con temperaturas elevadas y posibles nuevos eventos extremos.

En este contexto, la provincia se prepara para declarar la emergencia agropecuaria antes de fin de año. Ya se registraron 180 productores afectados. La medida permitirá acceder a beneficios como diferimientos impositivos y líneas de crédito especiales. “El 95% de la actividad es mano de obra”, recordó el funcionario, remarcando el fuerte impacto social que tienen estas pérdidas en las economías regionales.

