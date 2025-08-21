FUGA DE GAS EN LA ESCUELA 301: “NO QUEREMOS ESCUELAS CROMAÑON”

La Escuela Primaria N.º 301 de Plottier, ubicada en la zona de China Muerta, volvió a suspender sus actividades debido a graves fallas en su sistema de gas. La situación, que semanas atrás provocó la internación de docentes por intoxicación y malestar en los estudiantes, generó una profunda preocupación en la comunidad educativa. “No queremos escuelas Cromagnon”, alertó la conducción de ATEN Plottier.

Tras 20 días sin clases, el lunes (18-08) los alumnos regresaron a las aulas, luego de reparaciones que llevó adelante el área de Infraestructura del Consejo Provincial de Educación (CPE) por una pérdida de gas. Sin embargo, un día después, la comunidad educativa resolvió suspender las actividades, nuevamente, ya que se volvieron a registrar fugas de gas.

Los problemas en las instalaciones de gas de la escuela, que alberga a cerca de 400 alumnos, no son recientes. Los padres de los estudiantes, a través de la Coordinadora de Familias, han denunciado que, tras el receso invernal, los calefactores comenzaron a presentar fallas. Aunque una empresa de mantenimiento revisó los artefactos, los problemas persistieron. “No queremos escuelas Cromagnon. Exigimos escuelas seguras para trabajar y para estudiar”, expresaron desde la comunidad educativa.

La situación se agravó el pasado 28 de julio, cuando la escuela tuvo que ser evacuada por un presunto olor a gas. Al día siguiente, una segunda evacuación llevó a la empresa proveedora, Camuzzi, a identificar una fuga interna en la cocina y en los calefactores, lo que motivó el retiro del medidor de gas del establecimiento. “”No hemos explotado porque Dios es grande, pero no queremos ser otra Aguada San Roque”, dio una de las docentes de la Escuela 301.

Pedido de soluciones definitivas

Ante la suspensión de las clases, los padres y madres exigen una solución integral y definitiva. Han solicitado la instalación de sensores de gas y una revisión completa de las instalaciones.

“Con el gas no se jode”, manifestaron desde la seccional de Plottier y aseguraron que lo sucedido en la Escuela 301, no es una excepción. “Son reiteradas las fallas en los sistemas de gas, de electricidad, calefacción o agua”, alertaron los dirigentes gremiales.