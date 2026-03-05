FULLONE DEFENDIÓ EN AM740 LAS REFORMAS DEL GOBIERNO Y PIDIÓ “FEDERALIZAR” LA LEY DE GLACIARES

El senador nacional Enzo Fullone analizó el discurso del Presidente en el Congreso y respaldó una agenda de reformas que incluye cambios en la Ley de Glaciares, la modernización laboral y el debate sobre imputabilidad.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Fullone contó que vivió el mensaje presidencial “en primera persona” y describió un clima tenso dentro del recinto. “Todos los agravios que la oposición gritaba sin micrófono desde la banca de diputados hacia el presidente” buscaron interrumpirlo, sostuvo, y remarcó que el mandatario “pudo expresarlo” pese a que un discurso previsto para 40 minutos “duró una hora 40 aproximadamente”.

Sobre la Ley de Glaciares, el senador afirmó que la modificación busca dar mayor participación a las provincias. “La modificación de la ley de glaciares está dándole facultades a las provincias, como lo marca la Constitución Nacional en el artículo 124”, expresó. También aseguró que el inventario vigente “no se modifica” y que deben sostenerse los controles ambientales: “Los informes de impacto ambiental se tienen que seguir haciendo” y “las mediciones de las áreas periglaciares se tienen que seguir haciendo”, dijo, al tiempo que planteó que la discusión no se puede reducir a mensajes virales “de 10 segundos” que, según su visión, “confunden al electorado”.

En el tramo dedicado a la reforma laboral, Fullone defendió la necesidad de actualizar normas que “hace 50 años” no cambian y sostuvo que la modernización aprobada es “una herramienta más” dentro de un paquete de reformas. “Simplifica la industria del juicio”, afirmó, y mencionó cambios como el “banco de horas”, el tope “al 2%” de aportes sindicales y la creación de un fondo de desempleo que describió como “muy bueno para las personas” y para emprendimientos pequeños, porque da previsibilidad ante situaciones de despido.

Al ser consultado por el impacto real de la reforma laboral, señaló que “la ley sola” no garantiza por sí misma “masivamente empleo”, pero insistió en que ayuda a pasar “la informalidad a la formalidad” y a reducir litigiosidad. Además, anticipó que el oficialismo apunta a avanzar con una reforma tributaria y una reforma penal como ejes del año legislativo. “La reforma tributaria creo que va a ser una de las grandes reformas para este año y la reforma penal también”, aseguró.

Por último, al cierre de la entrevista, Fullone planteó que la modernización laboral “sirve” incluso sin una reforma previsional y tributaria simultánea, porque es “una pata más de la silla” para que el sistema funcione mejor. “Ojalá lo antes posible este año tratemos también la reforma tributaria”, concluyó.

Viedma, 5 de marzo de 2026.