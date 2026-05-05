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FULLONE: “EL OBJETIVO ES GOBERNAR RÍO NEGRO EN 2027”

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El senador nacional Enzo Fullone analizó la actualidad política y aseguró que La Libertad Avanza trabaja con la mira puesta en gobernar Río Negro en 2027. También defendió las reformas nacionales impulsadas por Javier Milei y planteó que la provincia enfrenta una oportunidad histórica.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde Fullone afirmó que el espacio libertario trabaja en una plataforma electoral antes que en nombres propios. “El objetivo nuestro es uno solo y es gobernar en 2027 la provincia y todos los municipios que podamos”, sostuvo.

El senador defendió la reforma laboral y aseguró que la norma apunta a formalizar empleo. “Tenemos una gran masa de empleados en negro en Argentina que necesitamos que tengan sus derechos y pasen a estar en blanco”, expresó. También respaldó la reforma de la Ley de Glaciares y dijo que “si hay un glaciar que aporta un recurso hídrico, no se puede explotar”.

Sobre Río Negro, Fullone planteó que la provincia debe discutir qué hará con los ingresos y los puestos de trabajo que generarán los nuevos proyectos energéticos. “El año que viene vamos a tener una generación de más de 30.000 puestos de trabajo”, afirmó, y remarcó que será clave reinvertir en la matriz productiva.

Finalmente, evitó confirmar candidaturas y dijo que sería “faltarle el respeto a la sociedad” hablar de nombres un año antes de la elección. “Vamos a tener posibles candidatos, pero no nos preocupa eso”, señaló, y aseguró que La Libertad Avanza busca llevar a la provincia “la idea del presidente Milei”.

Allen, 5 de mayo de 2026.

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