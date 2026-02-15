GAIDO ABRIÓ LAS SESIONES DEL DELIBERANTE CON ANUNCIO DE GRANDES OBRAS

El intendente Mariano Gaido dio inicio este domingo al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso cargado de definiciones políticas. El mandatario neuquino hizo hincapié en la solidez financiera de su administración para proyectar una ciudad moderna y competitiva.

Con un presupuesto que destina el 42% a la obra pública sin recurrir al endeudamiento, el jefe comunal buscó marcar una fuerte impronta de autonomía municipal. La jornada contó con el respaldo institucional del gobernador Rolando Figueroa y legisladores nacionales.

En el plano institucional, el cuerpo legislativo ya tiene definidas sus autoridades para este ciclo con Claudia Argumero en la presidencia. El Concejo Deliberante está integrado por 18 concejales distribuidos en 12 bloques políticos que reflejan la diversidad del electorado. Para el funcionamiento de este año, se ratificó la modalidad mixta que permite la participación tanto presencial como virtual en los plenarios. La actividad deliberativa formal comenzará el próximo jueves 26 de febrero a las 11:00, cuando se realice la primera sesión ordinaria de debate tras el mensaje del Ejecutivo.

Uno de los anuncios más disruptivos de la jornada fue la creación de la Agencia de Inversión y del Banco Ciudad de Neuquén. Esta nueva entidad financiera tendrá como objetivo central brindar herramientas de crédito a pymes y emprendedores locales. Para lograrlo, el municipio trabajará en una alianza estratégica con el Banco Provincia del Neuquén con el fin de dinamizar la actividad del sector privado. Gaido busca así transformar la capital en un polo económico que no dependa exclusivamente de la renta petrolera.

La infraestructura recreativa y cultural también ocupó un lugar central en la agenda presentada ante los concejales. El intendente confirmó la construcción del estadio «Neuquén Arena», un espacio diseñado para recibir espectáculos musicales y deportivos de gran escala. Este proyecto se complementará con la ampliación de la oferta turística que ya incluye al Museo Nacional de Bellas Artes y el futuro Centro de Convenciones. Con estas obras, la ciudad aspira a consolidarse como una metrópolis capaz de atraer visitantes de todo el país durante todo el año calendario.

Respecto a la conectividad vial, Gaido calificó la transformación de la Avenida Mosconi como la inversión más trascendente en la historia de la capital. La obra en la ex Ruta 22 se ejecutará con fondos propios y bajo un esquema de trabajo de 24 horas diarias para agilizar los plazos. El diseño contempla cinco carriles por lado y un ambicioso plan de forestación para integrar la arteria al paisaje urbano. Además, se presentaron proyectos innovadores como el teleférico en la Confluencia y el puente peatonal hacia la Isla de los Pájaros, potenciando el valor paisajístico de los ríos.

Transporte y loteos

El sistema de transporte público también recibirá mejoras inmediatas con la incorporación de 36 unidades nuevas al sistema COLE a partir de marzo. Con este refuerzo, la flota total alcanzará los 216 colectivos equipados con aire acondicionado y conexión WiFi para los usuarios. En materia educativa, se ratificó la continuidad del beneficio del boleto gratuito para 54.000 alumnos y la entrega de kits escolares este mes. Estas medidas sociales se complementan con un ambicioso plan de vivienda que prevé la entrega de 1.556 nuevos lotes con servicios básicos garantizados.

Finalmente, el mandatario destacó el compromiso del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat para avanzar en la regularización de 20 barrios informales de la capital. Esta política habitacional busca integrar definitivamente a miles de familias al tejido urbano formal con todos sus derechos y obligaciones. El discurso de apertura dejó claro que la gestión se enfocará en grandes obras de infraestructura sin descuidar la asistencia social directa. De esta manera, Neuquén inicia un año legislativo con una agenda cargada de proyectos que pretenden cambiar definitivamente la fisonomía y la economía de la ciudad.