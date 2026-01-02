GANADERÍA BOVINA EN RÍO NEGRO: EL GOBIERNO OTORGÓ CRÉDITOS POR MÁS DE $1.000 MILLONES EN 2025

El Programa Ganadero Bovino de Río Negro cerró 2025 con una nueva tanda de financiamiento que refuerza el desarrollo de la actividad en toda la provincia. En la última semana del año se aprobaron ocho créditos por $121.500.000, destinados a fortalecer la producción bovina y sostener el crecimiento del sector.

La información surge de una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde se detalló el balance anual del programa y el impacto del financiamiento en los establecimientos productivos. Durante 2025, la herramienta alcanzó a 93 productores rionegrinos, con una inversión total de $1.237.178.448.

Los fondos se destinaron principalmente a la compra de reproductores, mejoras e inversiones prediales y adquisición de insumos. Estas acciones apuntan a mejorar la eficiencia productiva, sostener el crecimiento de los rodeos y acompañar el agregado de valor en origen en distintas regiones de la provincia.

Uno de los focos centrales de la gestión fue la Región Sur, donde se registra un crecimiento sostenido del stock bovino. En ese contexto, el programa reforzó la presencia territorial del equipo técnico y adecuó los requisitos de acceso al financiamiento para facilitar la incorporación de más productores.

El secretario de Ganadería provincial, Tabaré Bassi, destacó que “el programa es mucho más que financiamiento: es una política sostenida que nos permite estar cerca de los productores en los momentos difíciles y también cuando se trata de crecer, invertir y agregar valor”. Además, remarcó que “nuestro desafío es seguir acompañando con herramientas concretas, adaptadas a la realidad de cada región”.

Viedma, 2 de enero de 2026.