GARANTIZAN ATENCIÓN A AFILIADOS A PAMI EN CLÍNICAS PETROLERAS

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa confirmó la continuidad prestacional para los afiliados al PAMI. Esta decisión surge en un contexto crítico para el sistema de salud regional, donde diversos centros privados iniciaron cortes de servicios. La organización gremial aseguró que sus sanatorios y clínicas mantendrán las puertas abiertas sin restricciones para el sector pasivo. El anuncio trae alivio a miles de jubilados que dependen exclusivamente de estas instituciones para su cuidado médico.

La crisis del sistema sanitario privado en la Patagonia se profundizó recientemente por la falta de actualización en los aranceles. Muchos profesionales consideran insostenible la prestación debido al desfasaje entre los costos operativos y lo que perciben por consulta. A pesar de este panorama sombrío, la conducción sindical manifestó que se priorizó la función social de sus establecimientos de salud. La medida abarca puntos estratégicos de la cuenca neuquina donde la infraestructura médica suele ser limitada para la población civil.

Los centros asistenciales que normalizaron su atención son la Clínica y Maternidad de Rincón de los Sauces y el Sanatorio Plaza Huincul. También se suma a esta disposición la Clínica Catriel, garantizando cobertura en una zona geográfica amplia y compleja. Estas instituciones funcionan, en muchos casos, como la única alternativa de atención de alta complejidad en sus respectivas localidades. Por ello, la interrupción del servicio representaba un riesgo inminente para la vida y el bienestar de los adultos mayores locales.

La determinación fue impulsada directamente por el secretario general del gremio, Marcelo Rucci, tras gestiones de la diputada provincial Daniela Rucci. El líder sindical fue tajante al explicar los motivos que llevaron a levantar cualquier medida de fuerza previa contra la obra social. “Atento a la compleja situación que afecta al sistema de salud previsional, definimos levantar de manera inmediata toda suspensión de atención médica a los afiliados al PAMI”, expresó Rucci. El dirigente remarcó que los jubilados no son responsables de la crisis, sino sus principales víctimas.

Actualmente, la prestación de servicios se desarrolla con absoluta normalidad en todas las dependencias administradas por el sindicato petrolero. No obstante, el gremio aclaró que todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo con las autoridades nacionales del PAMI. La sustentabilidad del sistema sigue siendo una preocupación latente para los administradores de los sanatorios. El esfuerzo económico actual se sostiene principalmente con los aportes de los trabajadores activos del sector hidrocarburífero.

El sindicato reafirmó su compromiso histórico con la salud comunitaria, pero advirtió sobre la urgencia de respuestas oficiales. Exigieron que el organismo nacional asuma su responsabilidad indelegable y actualice los valores de las prestaciones de forma inmediata. No es aceptable que la carga de sostener el sistema recaiga exclusivamente sobre una organización gremial. La calidad de la atención médica requiere de un financiamiento acorde a la inflación y a los costos crecientes de los insumos hospitalarios.

La organización continuará monitoreando la situación de cerca mientras mantiene el diálogo con los referentes de la obra social de los jubilados. El objetivo primordial es evitar que los conflictos financieros impacten nuevamente en los pacientes más vulnerables de la región. Por el momento, la atención está plenamente asegurada y los turnos programados se respetarán según el cronograma habitual. La comunidad petrolera ratifica así su rol como actor social central en el desarrollo y la estabilidad del norte de la Patagonia.