GENNUSO CUESTIONÓ EL FUNCIONAMIENTO DE JSRN ANTES DE LAS ELECCIONES INTERNAS

El exintendente de Bariloche y dirigente de Juntos Somos Río Negro, Gustavo Gennuso, expresó fuertes críticas hacia el funcionamiento interno del partido de cara a las próximas elecciones partidarias. Planteó que la fuerza “se ha convertido en una cuestión prácticamente unipersonal” y advirtió que, sin debate ni apertura, se debilitan tanto el partido como el gobierno provincial.

En una entrevista realizada en la AM740, Gennuso analizó la situación interna de JSRN y señaló que no encuentra espacios reales de discusión. “El partido se ha convertido en una cuestión prácticamente unipersonal, donde se lo usa para intereses propios del gobierno”, afirmó. Además, remarcó que la comisión directiva casi no tiene actividad: “No nos llaman a una reunión desde el principio del año 2023”.

El dirigente sostuvo que la falta de democracia interna impide la aparición de nuevas voces y limita la construcción política a futuro. “La solución generalmente está en la pluralidad, en poder admitir que puede haber críticas, que puede haber gente que piensa distinto”, aseguró. En ese sentido, consideró que hoy las diferencias terminan expuestas públicamente porque “no hay ningún lugar adentro”.

Gennuso también describió un escenario complejo para quienes intenten competir dentro de la estructura partidaria. “Presentarse a una interna es bastante complejo, porque el partido está conformado por mucha gente, que de una u otra manera depende del gobierno provincial”, dijo. Y agregó que esa realidad dificulta la conformación de una alternativa, aun cuando existan dirigentes con voluntad de participar o de discutir el rumbo del espacio.

Pese a sus cuestionamientos, el exintendente dejó en claro que sus planteos apuntan a recuperar el espíritu original de JSRN y no a romperlo. “Uno forma parte de un espacio que fundó también y no quiere que eso se caiga”, expresó. También dejó una definición política de fondo sobre el valor de la competencia interna: “Todo debate, todo poner en cuestionamiento algunas cuestiones que están dentro del partido, me parece que lo fortalece”.

Bariloche, 6 de abril de 2026.