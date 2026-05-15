GLORIA RUIZ A FONDO: PIDIÓ VOLVER A LA VICEGOBERNACIÓN Y EXIGIÓ DERECHO A RÉPLICA A UN MEDIO

Gloria Ruiz, ex vicegobernadora de Neuquén y compañera de formula de Rolando Figueroa, asistió este jueves a la Legislatura provincial junto a su representante legal, la doctora Gabriela Prokopiw. El objetivo del encuentro fue la presentación oficial de un proyecto para derogar la Ley 3490 que declara el impedimento para que Ruiz pueda ejercer el cargo por inhabilidad moral. Según la mandataria, esta norma es inconstitucional y atenta contra los principios democráticos fundamentales de la provincia.

Ruiz denunció que la Legislatura avanzó indebidamente sobre facultades que son competencia exclusiva del Poder Judicial. La dirigente cuestionó que se la haya apartado de su función sin la realización de un juicio político previo. Además, recalcó que no existe una condena firme que sustente la sanción impuesta por el cuerpo legislativo.

“Intentaron ocultar que se apartó a una vicegobernadora elegida por el voto popular sin juicio político y sin respetar las garantías constitucionales”, expresó Ruiz durante la presentación. La funcionaria sostuvo que se diseñó una ley especial con el único fin de proscribirla de la gestión pública hasta el año 2027. Para la dirigente, esta maniobra reemplaza la soberanía popular por una decisión política arbitraria.

En paralelo al pedido legislativo, la abogada Prokopiw solicitó un pronto despacho ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. La defensa busca que el máximo tribunal se declare competente y trate con urgencia el amparo presentado meses atrás. El pedido incluye una medida cautelar para que Ruiz sea restituida de forma inmediata en el cargo para el cual fue votada.

La estrategia judicial se apoya en recientes señales de la Corte Suprema de la Nación, que instó a la justicia local a resolver la cuestión de fondo. Ruiz enfatizó que cada jornada de demora profundiza el perjuicio político y económico hacia su figura y sus electores. “No se puede reemplazar la soberanía del pueblo por una decisión política disfrazada de legalidad”, remarcó con firmeza.

La presentación subraya que cuando un poder del Estado invade las facultades de otro, se pone en riesgo la institucionalidad completa de la provincia. Para Ruiz, la democracia solo se sostiene mediante una división de poderes real y efectiva. Ahora, tanto la Legislatura como el Tribunal Superior de Justicia deberán definir el futuro de la jerarquía institucional neuquina.

Derecho a réplica

El jueves fue un día movido para la ex vicegobernadora. Ruiz se presentó personalmente en las oficinas de Prima Multimedios para exigir su derecho a réplica. La funcionaria denunció la construcción de un relato mediático sobre un supuesto aumento salarial solicitado por ella. Aseguró que se instalaron versiones falsas sin darle la oportunidad de expresar su posición ante la audiencia.

“Me puse a disposición para hablar cara a cara, explicar la realidad y debatir la crisis que atraviesan los neuquinos”, afirmó Ruiz. La vicegobernadora recalcó que no utiliza intermediarios ni opera desde las sombras para defender su gestión. Su presencia en el medio buscó confrontar las versiones que, según ella, forman parte de una operación política para desgastar su imagen.

Finalmente, la mandataria reafirmó su compromiso de “dar la cara” frente a cualquier acusación o cuestionamiento público. Manifestó que queda en manos del medio demostrar si existe voluntad de escuchar la verdad o interés en repetir operaciones. Para Ruiz, la defensa de su cargo es también una defensa de la transparencia y el debate democrático real.