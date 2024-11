GLORIA RUIZ APUNTÓ CONTRA FIGUEROA, ECHÓ A SU HERMANO Y NEUQUINIZATE VOLVIÓ A MARCARLE LA CANCHA

Mientras los diputados de los diferentes bloques de la Legislatura definen el futuro de Gloria Ruiz y la vicegobernadora asegura que no va a renunciar, el Frente Neuquinizate montó una conferencia de prensa para reiterar “tolerancia cero a los supuestos hechos de corrupción”. Los integrantes de los partidos que conforman la coalición oficialista aseguraron que quien “se aparta de sus principios, no puede seguir en el Frente Neuquinizate”.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, territorio del intendente de Neuquén Capital, Mariano Gaido, los principales referentes del Frente Neuquinizate refrendaron “la postura de nuestra acta fundacional y compromisos de campaña, respecto de la tolerancia cero a los supuestos hechos de corrupción; y coincidimos en que quienes se apartan de los valores fundacionales e incumplen el compromiso de transparencia asumido con la sociedad neuquina, no merecen continuar en este espacio político”.

“Las conductas indebidas por parte de quienes desempeñan funciones de conducción en organismos del Estado, no sólo deben ser investigadas por la Justicia hasta las últimas consecuencias, sino que también merecen una respuesta política, ya que constituyen una falta grave a los mandatos que rigen los procederes de este frente”, coincidieron los presidentes que conforman el frente.

Desde la coalición lamentaron que las políticas implementadas por el gobierno provincial no tuvieran su correlato en otro de los poderes del Estado, “salpicado -además- por un supuesto hecho de corrupción que obliga a accionar los mecanismos sancionatorios correspondientes”, agregaron: “No vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre. Vinimos a cambiar la historia de Neuquén. Por eso reiteramos que quien no lo comprenda no puede formar parte del Frente Neuquinizate. En la Provincia del Neuquén ya no hay privilegios para nadie”.

Horas antes, Gloria Ruiz había roto el silencio a través de sus redes sociales donde aseguró que no renunciará a su cargo. Casi en simultáneo, desde la Legislatura se informó que Ruiz echo a su hermano Pablo, el titular de la casa de las Leyes. “Hasta ahora me mantuve callada porque quería cuidar la institucionalidad de la provincia, y también respetar el rol que me toca asumir como vicegobernadora, pero ya no puedo seguir callada”, comenzó su posteo.

Luego de describir las diferencias en el tratamiento del presupuesto 2025, Ruiz aseguró que se reunió con el gobernador, Rolando Figueroa, para encontrar una solución al inesperado conflicto. Sin embargo, la respuesta del mandatario causó sorpresa en la ex intendente de Plottier. “La consulta relevante del Gobernador de la Provincia, fue si yo tenía aspiraciones políticas, ya que él debía planificar el accionar a futuro. Le contesté que era prematuro dar una respuesta porque estaba concentrada en la gestión y que eso lo podíamos evaluar más adelante. Esa respuesta no le gustó, me dijo que él estaba decidido a ser gobernador durante 8 años, y que me lo quería informar”, relató la vicegobernadora.

Neuquén, 25 de noviembre de 2024.