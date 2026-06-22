GOLPE AL MICROTRÁFICO: CLAUSURAN BOCA DE EXPENDIO Y DETIENEN A SEIS PERSONAS

La División Antinarcóticos de Cutral Co desbarató una red de venta de estupefacientes al menudeo en la localidad. Los uniformados lograron clausurar un kiosco de droga que operaba de forma activa en la zona.

La investigación comenzó a partir de una serie de alertas anónimas de los vecinos. Los datos ingresaron formalmente a través del sistema Narcoweb del Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Las denuncias originales señalaban movimientos sospechosos en una casa del barrio General San Martín. A partir de allí, los agentes especiales iniciaron tareas de vigilancia encubierta durante un mes.

Los policías constataron que varios clientes llegaban en vehículos y salían rápidamente con envoltorios. Además, los investigadores descubrieron otras tres propiedades vinculadas que eran utilizadas exclusivamente como centros de acopio.

Con el material probatorio recolectado, la justicia local autorizó de inmediato los cuatro operativos simultáneos. Los procedimientos policiales contaron con el apoyo estratégico de delegaciones antinarcóticos de la provincia.

Como resultado de las requisas, las autoridades incautaron sesenta dosis de cocaína y varias porciones de marihuana. También decomisaron dinero en efectivo, balanzas de precisión y seis teléfonos celulares útiles para la causa.

Finalmente, seis personas adultas terminaron imputadas por infringir la ley nacional de estupefacientes. “Los sospechosos recuperaron la libertad pero quedaron supeditados a la causa judicial”, confirmaron fuentes policiales cercanas al operativo.