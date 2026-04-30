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GOLPE HISTÓRICO CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS INCLUYÓ A NEUQUÉN

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Como resultado de los múltiples operativos, las fuerzas de seguridad lograron incautar un arsenal compuesto por armas cortas y largas, entre las que se destacan 55 pistolas de diversos calibres, 25 escopetas, 17 revólveres y 7 fusiles. El decomiso también incluyó 7 ametralladoras, una carabina y 3 pistolones.

En cuanto al material explosivo y municiones, se hallaron más de 40.000 cartuchos, una granada, dos cuñetes de pólvora y una máquina destinada a la recarga de proyectiles. Además, los efectivos secuestraron 32 cargadores y diversa documentación apócrifa que resulta de gran interés para el avance de la causa judicial.

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