GRAVE EPISODIO EN EL CPEM 6: UN ALUMNO RECIBIÓ UN DISPARO DE ARMA DE FUEGO EN PLENA CLASE

Un gravísimo incidente conmovió a la comunidad educativa del CPEM 6 durante el turno tarde de este martes. Un alumno del ciclo básico resultó herido tras recibir un disparo de arma de fuego mientras se desarrollaba una clase normal. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

El violento episodio sucedió en las primeras horas de la jornada escolar en circunstancias que la policía intenta determinar. El adolescente se encontraba sentado en su banco cuando se escuchó una fuerte detonación en el salón. El proyectil impactó directamente en su extremidad superior izquierda, causándole lesiones severas en el brazo y en un dedo.

Rocío, tía del menor, relató los dramáticos momentos posteriores al enterarse del hecho a través de las autoridades. “Recibí un llamado tipo dos de la tarde, de que mi sobrino había tenido un accidente, había habido una explosión en la escuela”, detalló la mujer. Tras acompañar al menor en la ambulancia, los profesionales médicos le confirmaron la naturaleza de la agresión.

La familiar describió detalladamente el estado del estudiante y reclamó medidas de seguridad urgentes a los directivos. “Tiene entrada y salida en el brazo izquierdo y le rozó el dedo meñique”, precisó la mujer con angustia. Además, confirmó que los efectivos policiales lograron secuestrar el revólver utilizado para realizar las pericias correspondientes.

La tía del herido expresó su profundo temor por la reiteración de estas situaciones delictivas en el colegio. “Lo que quiero es que se haga algo, no es la primera vez que encuentran un arma de fuego”, denunció. Su preocupación radica en la falta de garantías básicas para resguardar la vida de los alumnos.

Ante la conmoción pública, las autoridades del Consejo Provincial de Educación dispusieron la intervención inmediata de equipos interdisciplinarios. La supervisora de nivel medio, Laura Paneblanco, exigió abordar de forma urgente las complejas dinámicas que atraviesan los jóvenes actuales. Los organismos ministeriales ya coordinan un plan de contención integral para el establecimiento de Cutral Co.

La funcionaria fue categórica al solicitar una articulación que involucre de manera transversal a diferentes estamentos del Estado. “En realidad esta situación reviste de mayor gravedad. Tenemos que pensar otros abordajes y otras acciones”, sostuvo Paneblanco de forma contundente. La Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también participará del proceso de contención grupal.

La supervisora reflexionó finalmente sobre la escuela como un reflejo directo de las problemáticas de exclusión en la provincia. Las mesas técnicas comenzarán a sesionar esta semana junto al cuerpo docente y las familias del CPEM 6. El objetivo central será procesar el trauma institucional y redefinir los protocolos de convivencia vigentes.