GUERRA ABIERTA EN EL PJ NEUQUINO: ACUSACIONES DE TRAICIÓN ENTRE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES

La interna del Partido Justicialista neuquino alcanzó su punto máximo de tensión institucional esta semana. El actual presidente del partido, José Asaad, y su vicepresidenta, Anahí Valdez, protagonizaron un fuerte enfrentamiento público. La fórmula que resultó electa en los comicios partidarios de marzo quebró su relación de forma definitiva.

El conflicto principal estalló tras la conformación del Congreso Provincial del partido. En dicha instancia, el sector alineado con el exsenador Oscar Parrilli se impuso en la conducción por un ajustado margen. El espacio opositor al jefe partidario logró quedarse con el control del órgano por 32 votos contra 27.

Ante este panorama, el intendente de Vista Alegre arremetió de inmediato contra su compañera de fórmula. Asaad acusó abiertamente a Valdez de haber pactado con el parrillismo para perjudicar a su propio espacio. El dirigente no ocultó su malestar y calificó la maniobra política directamente como una traición.

La vicepresidenta del partido no tardó en responder. La dirigente desestimó los agravios y recordó que Assad obtuvo su cargo gracias al caudal electoral de Zapala. “La única que se siente traicionada acá soy yo, por él”, disparó la referente peronista.

Valdez negó haber negociado candidaturas legislativas a cambio de respaldar a la facción liderada por Parrilli. La representante defendió su extensa trayectoria militante y aseguró autofinanciar sus actividades políticas desde la infancia. Asimismo, acusó al actual presidente de aislar al partido y de pactar con el gobierno provincial de turno.

Valdez aclaró que la victoria en el Congreso no perteneció exclusivamente a una sola agrupación interna. Según sus declaraciones, diversos representantes de localidades del interior neuquino confluyeron para proteger el destino de la institución. La dirigente argumentó que la votación reflejó el descontento generalizado de las bases justicialistas.

También criticó los polémicos anuncios de Asaad respecto a los próximos comicios electorales de 2027. Sostuvo que el mandatario tomó decisiones unilaterales sin consultar previamente con el resto de los afiliados. Valdez advirtió que el jefe partidario deberá retractarse públicamente por difamar a los miembros de la fuerza.

Finalmente, la dirigente se refirió a la reorganización nacional y al panorama de liderazgos de cara al futuro. Manifestó su simpatía hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como principal opción presidencial. No obstante, aclaró que el peronismo neuquino todavía debe debatir orgánicamente su estrategia a nivel federal.