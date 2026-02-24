GUSTAVO AMATI IMPULSA LA ACTUALIZACIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN Y ADVIERTE QUE FERNÁNDEZ ORO “SE VA A QUEDAR SIN FUNCIONAR”

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, confirmó que participará de la reunión convocada por el gobernador en Viedma para debatir la actualización de los índices de coparticipación. Aseguró que el cambio es urgente y advirtió que, sin una decisión provincial, el municipio “se va a quedar sin funcionar” en 2026.

Las declaraciones se realizaron en una entrevista en la AM740, donde Amati explicó que el planteo se viene conversando desde hace dos años. “Estamos con la misma coparticipación que hace 10, 12, 15 años”, señaló, y remarcó que los índices actuales se basan en el censo 2010. El jefe comunal pidió que se actualicen los valores al censo 2022 para reflejar el crecimiento demográfico.

Según detalló, Fernández Oro pasó de 8.600 habitantes en 2010 a 15.788 en el último censo, aunque sostuvo que la cifra real ronda los 30.000 vecinos. “Estamos arriba del 80 por ciento”, afirmó en relación al crecimiento, y cuestionó que el censo 2022 no refleje la realidad actual. Indicó que el padrón electoral ya marca más de 15.600 personas habilitadas para votar, lo que evidencia un aumento significativo.

Amati explicó que el atraso en los índices impacta directamente en las finanzas municipales, sobre todo ante la caída de recursos nacionales y la mayor demanda de servicios. “Ya el 20-26, si no hay una decisión desde lo provincial, Fernández Oro se va a quedar sin funcionar”, sostuvo. Señaló que el crecimiento poblacional obliga a ampliar recolección, alumbrado, espacios verdes y obras de infraestructura.

En términos presupuestarios, el intendente estimó que la actualización permitiría incorporar alrededor de 200 millones de pesos mensuales en el segundo semestre. Aclaró que no es una cifra suficiente para grandes obras estructurales, como redes troncales de cloacas, pero sí para aliviar la situación financiera y ejecutar mejoras básicas. “No vamos a pelear entre pobres”, expresó, y pidió un acuerdo entre municipios para que la distribución refleje la realidad demográfica.

Fernández Oro, 12 de febrero de 2026.