HALLAN MUERTO A UN ANCIANO EN SITUACIÓN DE CALLE EN PLAZA HUINCUL

La noche del viernes se tornó desgarradora para la comarca petrolera tras luego de que el cuerpo sin vida de un anciano fuese descubierto en una obra en construcción. La víctima era un adulto mayor de aproximadamente 80 años en situación de calle. El hombre pernoctaba habitualmente en la estructura abandonada para protegerse de las bajas temperaturas.

El hecho sucedió en el barrio Altos del Sur de la localidad de Plaza Huincul. El aviso oportuno a la fuerza policial desencadenó un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

Cerca de las 22 horas, personal de la Comisaría Sexta acudió al sitio indicado. Los agentes se presentaron en la intersección de las calles Lolog y Emilio Coni tras la alerta enviada.

En la escena, los uniformados dialogaron con los dueños del predio edificante. “Autorizábamos al hombre a permanecer en el inmueble desde hacía unos dos meses para resguardarse”, manifestaron los propietarios.

La pareja que cuidaba la propiedad admitió desconocer los datos filiatorios de la persona hallada. Pocos minutos después, los médicos de guardia confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

Especialistas de la División Criminalística examinaron la zona para recabar evidencias concretas. Las primeras pericias descartaron huellas de violencia física en el cadáver, descartando la intervención de terceros en la muerte.

La investigación quedó a cargo del ministerio público fiscal para esclarecer los detalles finales. Las autoridades iniciaron la búsqueda de familiares e intervinieron junto al Registro Civil para lograr la identificación oficial.