HALLAN MUERTO A UN SOLDADO VOLUNTARIO DE 19 AÑOS, EN JUNÍN DE LOS ANDES

El cuerpo de un soldado voluntario de 19 años fue encontrado este jueves en cercanías del río Curruhué, en jurisdicción de Junín de los Andes. El hallazgo se produjo a un kilómetro del casco urbano, en dirección hacia San Martín de los Andes. El joven pertenecía a la Comunidad Linares y era intensamente buscado desde el miércoles.

La víctima fue identificada como Yamil Octavio Antileo, integrante de una comunidad mapuche asentada a unos 60 kilómetros de la localidad. La Policía de Neuquén mantiene un estricto hermetismo en torno a los pormenores del trágico hecho. La División Criminalística Lago del Sur quedó a cargo de las pericias de rigor.

De manera extraoficial, trascendió que la principal hipótesis de los investigadores apunta a un presunto suicidio. La justicia provincial ya interviene de forma directa en el caso para esclarecer definitivamente los motivos del deceso. Hasta el momento, las autoridades no detallaron quién dio aviso sobre la presencia del cadáver.

A pocos kilómetros de allí, la vecina localidad de San Martín de los Andes también se vio sacudida por otra muerte sospechosa. Un hombre de 67 años fue encontrado sin vida en el interior de una camioneta utilitaria. El vehículo se encontraba estacionado en pleno casco céntrico de la ciudad lacustre.

Según estimaciones preliminares, el deceso de este vecino se habría producido unas 36 horas antes del descubrimiento del cuerpo. El hallazgo provocó sorpresa en la zona y motivó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad locales. Los investigadores intentan determinar las causas que originaron la muerte de este ciudadano.