“HAY UNA MARCADA INTENCIÓN DE OCUPAR MI LUGAR”, ASEGURÓ BERTOLINI ANTE EL RECLAMO DE ATE

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, rompió el silencio tras la millonaria demanda judicial presentada por el gremio ATE. A través de un video oficial, el mandatario local denunció que la acción legal esconde intereses que exceden lo estrictamente laboral. Bertolini fue contundente al señalar que percibe un trasfondo político detrás de este conflicto que afecta las arcas municipales.

La presentación judicial de ATE reclama el pago de aportes sindicales presuntamente retenidos y no transferidos durante un periodo extenso. La demanda abarca desde marzo de 2021 hasta marzo de 2026, involucrando tanto a la gestión actual como a la anterior. Según los cálculos del sindicato, el monto exigido superaría los 939 millones de pesos, sumando actualizaciones y costos legales del proceso.

Para el jefe comunal, el momento elegido para iniciar la demanda resulta llamativo y responde a una planificación externa. Bertolini vinculó directamente esta presión gremial con la inminente audiencia de formulación de cargos que debe enfrentar ante la justicia. Según sus palabras, existe un intento deliberado por desestabilizar su gobierno y debilitar su figura pública en un contexto judicial complejo.

“Lo extraño de esto es que viene justo a caer unos días antes de la formulación de cargos”, expresó el intendente con sospecha. El funcionario fue más allá y aseguró que “hay una intencionalidad política y una marcada intención de ocupar mi lugar”. De esta manera, el conflicto por los aportes se transformó en una arena de disputa por el poder local.

En su mensaje dirigido a los trabajadores, Bertolini destacó los logros de su administración en materia salarial y de seguridad. Recordó que los haberes se abonan puntualmente y que se han mejorado las condiciones de contratación y los seguros laborales. El mandatario buscó llevar tranquilidad a la planta municipal mientras se auditan los números presentados por la organización sindical.

El intendente garantizó que su equipo técnico evaluará con precisión la existencia y el monto real de la deuda reclamada. “Lo que se deba se paga, pero se debe pagar lo justo”, aclaró firmemente. Su postura busca demostrar apertura al diálogo administrativo, pero sin ceder ante presiones que considera desmedidas o fabricadas con fines electorales.

Finalmente, el mandatario ratificó su compromiso de transparencia ante las investigaciones por presuntas irregularidades en obras y exenciones de tasas. Sostuvo que enfrentará los procesos judiciales necesarios para esclarecer su gestión y la de sus funcionarios de confianza. Bertolini concluyó su intervención reafirmando que no permitirá que intereses ajenos afecten el funcionamiento normal del municipio de Plottier.