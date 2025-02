HISTÓRICA MULTA AL INTENDENTE DE ALLEN POR NO ENTREGAR INFORMACIÓN PÚBLICA

El Tribunal de Cuentas de Allen sancionó con una multa al intendente por no brindar información pública solicitada, en una decisión considerada “histórica” por la vicepresidenta del organismo, Florencia Torres Castaño. La sanción se debe a la negativa de entregar el libro de registraciones, un documento clave para la transparencia administrativa.

La funcionaria brindó detalles en una entrevista con AM740, donde explicó que el Tribunal de Cuentas tiene la facultad de auditar y controlar la gestión municipal. “Nos vimos en una situación bastante complicada y, luego de cumplir todos los procedimientos administrativos correspondientes, tomamos la decisión unánime de aplicar la multa”, afirmó Torres Castaño.

El episodio se produjo cuando el Tribunal intentó acceder al libro de registraciones y no fue atendido por las autoridades municipales. “No fuimos recibidos, nos vieron muchos funcionarios, pero no nos dieron el libro”, relató. La negativa motivó la sanción económica, que será descontada del sueldo del intendente.

Además, Torres Castaño señaló que aún no han recibido toda la documentación sobre los gastos de la Fiesta Nacional de la Pera. Consultada sobre una factura polémica que circuló en redes sociales, aclaró: “No la vi, no puedo dar fe de algo que no llegó al Tribunal de Cuentas”.

Finalmente, la funcionaria expresó su compromiso con la transparencia y el respeto a la democracia. “Quiero un Allen en el que haya más debate y diálogo, en el que todos estemos incluidos y podamos emitir una opinión sin miedo”, concluyó.

Allen, 24 de febrero de 2025.