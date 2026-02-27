HISTÓRICO ACUERDO PARA EL ISSN: EL GOBIERNO DE MILEI COMIENZA A PAGAR LA DEUDA PROVISIONAL

El gobierno de Neuquén logró un paso decisivo para la estabilidad de su caja jubilatoria. Tras años de reclamos, el gobernador Rolando Figueroa firmó un convenio clave con la administración central de Javier Milei. Este acuerdo busca resarcir la deuda histórica que el Estado Nacional mantiene con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La rúbrica del documento contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y el titular de la ANSES, Fernando Bearzi. El entendimiento surge luego de una armonización parcial del régimen provincial con el sistema nacional. Este avance representa un alivio financiero esperado por sucesivas gestiones neuquinas durante décadas.

En esta primera etapa, el Tesoro Nacional transferirá un total de 48.000 millones de pesos a la provincia. El monto final de la acreencia se determinará mediante una auditoría técnica conjunta entre especialistas locales y nacionales. Se busca así establecer una cifra precisa que salde definitivamente el desequilibrio financiero de la caja.

El esquema de pago acordado prevé un desembolso dividido en 12 cuotas mensuales consecutivas. De esta manera, Neuquén recibirá aproximadamente 4.000 millones de pesos cada mes durante el próximo año. Este flujo de fondos permitirá dar previsibilidad al pago de haberes de los beneficiarios del instituto provincial.

Las negociaciones políticas en el Congreso resultaron fundamentales para destrabar el conflicto administrativo. El acompañamiento de las legisladoras de “Neuquinizate” a proyectos nacionales, como la reforma laboral, facilitó el diálogo con el Ejecutivo nacional.

Finalmente, Figueroa ratificó que este convenio no implica modificar las condiciones jubilatorias actuales. La edad para acceder al beneficio y el régimen previsional vigente del ISSN se mantienen sin alteraciones. El objetivo principal es garantizar un instituto equilibrado y responsable, resguardando los derechos adquiridos de todos los trabajadores provinciales.