HISTÓRICO AVANCE EN RÍO NEGRO: BUSCAN PROHIBIR LAS SALIDAS TRANSITORIAS PARA DELITOS GRAVES

La Legislatura de Río Negro avanza de forma decidida en la creación de un marco normativo propio para endurecer el cumplimiento de las penas en el territorio provincial. El proyecto de ley que prohíbe las salidas transitorias a condenados por delitos graves obtuvo un respaldo categórico y unánime durante su debate en primera vuelta.

La decisión política de diseñar una herramienta jurídica local, en lugar de adherir de manera directa a las normativas dictadas por el Congreso de la Nación, otorgó mayor autonomía a los parlamentarios. Este camino legislativo e institucional imita la experiencia previa de provincias como Mendoza para atender reclamos sociales históricos.

Gracias a esta independencia técnica, el Parlamento rionegrino logró ampliar considerablemente la lista de figuras penales que perderán cualquier beneficio de morigeración. El texto incluye restricciones severas para los delitos tradicionales de máxima gravedad como los homicidios, secuestros, torturas seguidas de muerte y abusos contra la integridad sexual.

La gran ventaja del proyecto radica en la incorporación de delitos informáticos y de corrupción que suelen generar una profunda indignación en la comunidad. La nueva ley prohibirá el otorgamiento de libertades anticipadas a los penalizados por grooming y también a aquellos funcionarios públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.

Desde los bloques impulsores señalaron la importancia de estas modificaciones para el sistema penal regional. Los legisladores destacaron que la medida responde de forma directa a un reclamo histórico de la ciudadanía respecto a la firmeza en el cumplimiento efectivo de las condenas de prisión.

Por las características del diseño constitucional de Río Negro, la iniciativa parlamentaria requiere obligatoriamente una aprobación en doble vuelta. Por este motivo, el texto ingresará nuevamente al recinto legislativo para su tratamiento final antes de ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

Las autoridades del cuerpo estiman que el fuerte consenso transversal manifestado por los diferentes partidos políticos garantizará una ratificación definitiva. De aplicarse sin modificaciones sustanciales, el nuevo régimen transformará inmediatamente los criterios vigentes en los establecimientos del sistema penitenciario de la provincia.