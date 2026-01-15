HISTÓRICO: CAMIONEROS RÍO NEGRO TENDRÁ SU PREDIO EN BARILOCHE

El sindicato de Camioneros de Río Negro anunció la adquisición de un predio en Bariloche que se destinará al disfrute de los afiliados y sus familias. La iniciativa busca consolidar un centro de actividades recreativas y sociales para toda la familia camionera de la provincia.

En AM740, lo confirmó Gustavo Sol secretario general, donde detalló que el anuncio se concretó tras finalizar todos los trámites legales necesarios. Se trata de uno de los proyectos más esperados, especialmente por los afiliados de la zona de los lagos rionegrinos.

Desde el gremio señalaron que esta decisión salda una deuda histórica con los trabajadores de la región. La conducción actual, a cargo de Gustavo Sol, definió avanzar con esta inversión como parte de una política de mayor presencia territorial y fortalecimiento del sindicato.

Sol aseguró que “creemos que es algo que se merecía toda nuestra gente. Es una acción que se va a traducir en una mejor calidad de vida. Tendrán su lugar, será de ellos para disfrutar con sus hijos y con sus amigos. Estamos muy entusiasmados pero esto recién empieza. Queremos que el lugar esté a la altura de lo que se merecen y de lo que camioneros es capaz de hacer. Queremos un sindicato presente y para todos con acciones concretas”, expresó el dirigente.

Sol explicó que este anuncio se suma a otras iniciativas en marcha, como la próxima inauguración de la delegación propia en Viedma y la apertura de una farmacia en el valle. “Estamos mostrando renovación, ganas y mucho compromiso”, afirmó al referirse también a los consultorios médicos.

Bariloche, 15 de enero de 2026.