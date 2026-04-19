HISTÓRICO GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN CHOS MALAL

La provincia de Neuquén registró este viernes el operativo contra el microtráfico más trascendente desde que asumió la competencia legal en este tipo de delitos. El despliegue policial tuvo lugar en el barrio Centenario de la ciudad de Chos Malal. Durante el procedimiento, los efectivos lograron incautar 34 kilogramos de cannabis sativa en diversos estados de procesamiento. La magnitud del hallazgo generó una fuerte repercusión en toda la región del Alto Neuquén.

El valor de la sustancia secuestrada asciende a una cifra aproximada de 680 millones de pesos en el mercado ilegal. Este resultado fue posible gracias a una investigación exhaustiva autorizada por la justicia de garantías tras el pedido del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades confirmaron que el inmueble allanado no solo servía como centro de almacenamiento, sino que contaba con tecnología avanzada. La sofisticación del equipamiento encontrado sorprendió a los investigadores durante la jornada.

La génesis de este golpe al tráfico de drogas fue una denuncia anónima recibida mediante un sistema de códigos QR. Esta herramienta tecnológica permitió a los vecinos reportar movimientos sospechosos con total seguridad y confidencialidad. A partir de ese dato, la División Antinarcóticos inició tareas de vigilancia que confirmaron las sospechas sobre la propiedad. El fiscal José Gerez resaltó la eficacia de este canal de comunicación ciudadana en la lucha contra el crimen organizado.

En el interior de la vivienda, los agentes descubrieron un invernadero montado con sistemas de iluminación LED y extractores de aire. Además del pesaje total de la droga, se incautaron 44 plantas y una importante cantidad de semillas naturales y sintéticas. El equipamiento incluía balanzas de precisión y una máquina contadora de billetes, elementos típicos de la comercialización a gran escala. También se procedió al secuestro de tres vehículos, entre ellos dos camionetas de alta gama.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó el impacto político y social de este procedimiento tras la desfederalización del narcomenudeo. “Esto es una demostración clara de que la política de desfederalización impulsada por el gobernador Figueroa puso a Neuquén a la vanguardia en esta lucha”, afirmó el funcionario. Nicolini subrayó la importancia del trabajo articulado entre la Policía provincial y el cuerpo de fiscales para obtener estos resultados exitosos.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa se refirió al éxito del operativo durante un acto institucional en la localidad de Caviahue. El mandatario ratificó su compromiso de combatir la venta minorista de estupefacientes en cada rincón del territorio neuquino. “Vamos a perseguir en cada rincón de la provincia a los que les destruyen la vida a nuestros chicos”, expresó Figueroa. El gobernador manifestó sentirse orgulloso del desempeño profesional de la fuerza policial.

Como consecuencia directa del allanamiento, un hombre fue detenido y permanece bajo custodia de las autoridades judiciales competentes. El fiscal Víctor Salgado lidera la causa y ya prepara la audiencia de formulación de cargos para los próximos días. En dicha instancia se presentarán las pruebas recolectadas y se definirá la situación procesal del imputado. La justicia busca determinar si existen más ramificaciones de esta red de producción y venta en la zona.

El operativo contó con el respaldo presencial de jefes policiales y mandatarios locales, quienes supervisaron el cierre de las actuaciones. La comunidad de Chos Malal recibió con alivio la noticia del desmantelamiento de este centro de producción de estupefacientes. Las autoridades provinciales aseguraron que estos controles se intensificarán para garantizar la seguridad en los barrios. Este hito marca un antes y un después en la estrategia de seguridad ciudadana de la provincia.