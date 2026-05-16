HORACIO MARIN CONFIRMÓ LA MAYOR INVERSIÓN ENERGÉTICA DEL PAÍS PARA VACA MUERTA

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó oficialmente una inversión histórica de 25.000 millones de dólares para el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del desembolso más cuantioso registrado hasta el momento dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Esta iniciativa energética proyecta generar ingresos por exportaciones superiores a los 100.000 millones de dólares.

El plan estratégico fue denominado formalmente como proyecto LLL Oil por las autoridades de la compañía. Según explicaron los directivos, la propuesta constituye el programa de exportación de crudo más relevante de la historia argentina. La ambiciosa planificación contempla la perforación de 1.152 pozos petroleros en áreas contiguas para optimizar costos de operación.

A través de sus canales de comunicación oficiales, el máximo referente de la empresa estatal expresó su entusiasmo. Al respecto, Marín manifestó: “Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”.

La meta operativa de la petrolera es alcanzar una producción diaria estabilizada de 240.000 barriles de crudo hacia el año 2032. La totalidad del petróleo obtenido se destinará exclusivamente al comercio internacional mediante el futuro ducto Vaca Muerta Oil Sur. Por su parte, el gas natural asociado se utilizará para abastecer la demanda interna.

Desde YPF explicaron que la propuesta constructiva e industrial generará unos 6.000 puestos de trabajo de forma directa. Asimismo, las autoridades estiman que las ventas al exterior reportarán cerca de 6.000 millones de dólares anuales cuando el sistema funcione a pleno. El esquema legal vigente funcionó como un acelerador fundamental para viabilizar el plan.

La firma remarcó que el RIGI resulta un dinamizador clave para consolidar un nuevo horizonte de crecimiento económico y divisas. El proyecto unifica el potencial productivo regional aprovechando sinergias que permitirán alcanzar niveles de eficiencia y competitividad de escala global en la formación neuquina.

Para concluir el anuncio, el líder de la petrolera de bandera ratificó el compromiso de los equipos técnicos involucrados. Concluyó Marín en su declaración: “Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”.