HOSPITAL CUTRAL CO: EL SECTOR DE ENFERMERÍA DE SALA DE MUJERES SE DECLARÓ EN ESTADO DE ALERTA

El personal de enfermería de la Sala de Mujeres del Hospital de Complejidad Media VI de Cutral Co anunció una medida de fuerza. Los trabajadores de la salud manifestaron su preocupación por la severa escasez de recursos humanos en su sector. Esta situación generó un estado de alerta inmediato dentro de la institución médica de la comarca petrolera.

La falta de personal produce un desgaste constante en el equipo de guardia. Según explicaron los afectados, la problemática desató una marcada sobrecarga física y psíquica en cada integrante del sector. Además, el escenario se complejiza diariamente por las patologías cada vez más severas que presentan las pacientes internadas.

Las condiciones laborales actuales dificultan el normal funcionamiento del servicio hospitalario. “Se compromete el normal funcionamiento del servicio”, alertaron los referentes mediante un escrito oficial. El comunicado de prensa busca visibilizar la realidad interna frente a las autoridades provinciales y el conjunto de la sociedad.

Em el texto también se advirtió que el actual contexto laboral repercute de forma directa en las prestaciones médicas. El grupo firmante sostuvo que resulta imposible asegurar las pautas mínimas de cuidado bajo la actual presión. “No se garantiza la calidad, seguridad y eficacia en la atención”, detallaron con preocupación en el documento emitido.

La comunidad local manifestó su inquietud ante la posible afectación de un servicio esencial. Los trabajadores de la salud consideraron que el desfinanciamiento en el sector de enfermería desprotege a toda la población de La Comarca. Por este motivo, exigieron canales de diálogo inmediatos para resolver las deficiencias estructurales de la sala.

El equipo de enfermería reclamó el ingreso urgente de nuevos profesionales de forma permanente. El objetivo principal es normalizar las jornadas de trabajo y optimizar el cuidado de las internadas. “Exigimos respuestas urgentes y la incorporación del personal necesario”, concluyó de forma categórica el petitorio enviado a la dirección hospitalaria.