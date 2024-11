HUMO BLANCO POR UNOS DÍAS: SE APROBÓ LA DEVOLUCIÓN DE 11 MIL MILLONES DE PESOS A LA LEGISLATURA DE NEUQUÉN

El presupuesto de la Legislatura de la Provincia del Neuquén parece haber cerrado uno de sus polémicos capítulos. En la sesión del miércoles (20-11), se aprobó por amplia mayoría, la ley propuesta por el Poder Ejecutivo que le restituye el 1.5% de los recursos por coparticipación federal de impuestos para su funcionamiento. Sin embargo, quedaron heridas que prometen un capítulo más.

Con 31 votos a favor y dos abstenciones, se aprobó la devolución de la quita que, el año pasado, redujo del 7.5% al 6% los fondos para la Legislatura Poder con el fin de direccionarlos al Fondo de Estabilización de Presupuestos del Neuquén (FEPN) y al Plan Redistribuir Oportunidades. la restitución del 1,5%, equivale a un total de 11.200 millones de pesos.

El diputado del bloque DC-Comunidad, Ernesto Novoa, aclaró que del total de los fondos que se le restituirán, 6 mil millones irán a un fondo para afrontar emergencias y contingencias. “No eran para tirar a la chuña”, manifestó y remarcó que el objetivo es asegurar que se destinen a las funciones propias de la Legislatura y no a partidas “totalmente discrecionales”. Novoa enfatizó que son fondos públicos, no de quienes los administran y señaló que su voto responde a sus “convicciones” a las que no pretende renunciar.

Marcelo Bermúdez del PRO y alineado con el Ejecutivo provincial se mostró a favor de que las partidas se destinen en función de las necesidades y no de porcentajes preestablecidos por categoría. El dirigente del PRO pidió que las instituciones se limiten a sus funciones y recordó que el objeto de la Legislatura es legislar y no brindar apoyo a municipios, ni a un plan de becas estudiantiles ni a solventar los gastos del Comité contra la tortura.

César Gass (UCR), destacó la restitución de los fondos tras el reconocimiento, según dijo, del gobierno provincial de que fue un error quitárselo. Reconoció a la presidencia de la Legislatura por aceptar las “correcciones” que se realizaron desde distintos bloques para “darle armonía a la Cámara”. Alberto Bruno (Hacemos Neuquén), coincidió cn su par radical al destacar el “nivel de responsabilidad institucional” que tuvo la vicegobernadora, Gloria Ruiz.

Con la ley aprobada y el retorno a la calma, quedará ver cómo se desarrollará el trabajo legislativo en los próximos meses, pero sobre todo habrá que estar atentos a las réplicas. El sismo hacia el interior de la Legislatura fue de dimensiones importantes y promete réplicas en Roca y La Rioja. Los operadores de la vicegobernadora han anticipado que Ruiz responderá a lo que ella califica como “operaciones” en su contra que se habrían “cocinado” en alguna oficina de Casa de Gobierno.

Neuquén, 21 de noviembre de 2024.