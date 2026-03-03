IBARROLAZA: “EL GOBERNADOR PERDIÓ UNA ENORME OPORTUNIDAD PARA HABLAR DE SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD”

El legislador Santiago Ibarrolaza, de Cambia Río Negro, cuestionó con dureza el discurso del gobernador en la apertura de sesiones y sostuvo que fue “una enorme oportunidad perdida” para plantear una agenda concreta sobre el funcionamiento del Estado provincial.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740, donde el dirigente opositor expresó su malestar por el contenido del mensaje. “Fue un discurso muy chiquitito”, afirmó, y agregó que el mandatario “no habló nada de la salud pública, no habló nada del momento que están viviendo los policías de Río Negro, no nos contó qué va a pasar con el funcionamiento de la escuela”. En ese sentido, aseguró que se sintieron “defraudados del mensaje del gobernador”.

Ibarrolaza planteó que el eje del discurso estuvo centrado en proyectos vinculados a inversiones energéticas, pero no en la gestión cotidiana. “Si Río Negro cree que en los próximos 30 años lo único que le vamos a ofrecer a los rionegrinos es lo que sucede en Punta Colorado, entonces tengo que llegar a la conclusión que no tenemos proyecto de provincia”, sostuvo. Para el legislador, pensar el futuro implica abordar “qué vamos a hacer con la educación pública rionegrina, qué vamos a hacer con la salud pública rionegrina y qué vamos a hacer con la seguridad pública”.

De cara al año legislativo, adelantó que desde su bloque impulsarán iniciativas propias y buscarán una agenda con impacto social. “Nosotros no vamos a politizar el sistema político de manera permanente”, señaló, y enumeró propuestas como la modificación del estatuto docente, la implementación de la boleta única de papel y el debate sobre el uso de celulares en las escuelas. También confirmó la conformación del bloque Cambia Río Negro: “Ya somos un bloque, el presidente de la legislatura ya emitió la resolución de creación”.

Finalmente, consultado sobre el escenario político hacia 2027, afirmó que trabajan en un proyecto alternativo para la provincia, aunque aclaró que el foco actual está en la tarea legislativa. “Nosotros tenemos la obligación de trabajar para un proyecto de provincia”, expresó. Y concluyó: “Hoy estamos trabajando en una agenda que le permita al gobierno retomar la senda de la gestión y del trabajo”.

Viedma, 2 de marzo de 2026.