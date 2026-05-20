IDEAL PARA EL 25 DE MAYO: EL MERCADO CONCENTRADOR OFRECERÁ CHIVITOS Y CORDEROS DIRECTO DE LOS CRIANCEROS

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú organizará una comercialización extraordinaria de carnes tradicionales de la provincia. La actividad comercial se llevará a cabo durante las jornadas del jueves 21 y viernes 22 de mayo. El punto de encuentro para los consumidores será el predio mayorista ubicado sobre la ruta provincial 7.

La iniciativa gubernamental busca acercar alimentos típicos de alta calidad a los habitantes de la capital sin intermediarios comerciales. Los compradores encontrarán mercadería proveniente del trabajo directo de diversas comunidades rurales de la región montañosa. La propuesta fomenta de manera integral el consumo consciente mediante un esquema que certifica el origen de los alimentos.

El público general podrá ingresar a las instalaciones en el horario vespertino que va desde las 13 hasta las 17. Las autoridades de la entidad habilitaron una línea telefónica especial para tramitar reservas previas de forma anticipada. El stock disponible incluirá piezas enteras de animales caprinos, ovinos y también preparaciones envasadas listas para consumir.

Precios y características de una producción emblemática

Los organizadores fijaron el valor de los chivitos en 160.000 pesos para ejemplares con un peso estimado de 13 kilos. Por su parte, los corderos de la zona septentrional costarán 170.000 pesos por unidad. Los frascos de conservas regionales se comercializarán a 15.000 pesos, aceptándose múltiples alternativas electrónicas y tarjetas como medios de pago válidos.

El chivito criollo posee una distinción particular por ser la primera Denominación de Origen otorgada en todo el territorio nacional. Este sello oficial resguarda el sistema de crianza extensiva y asegura las condiciones higiénicas de la faena. El producto constituye un pilar fundamental de la cultura gastronómica de la Patagonia y su demanda crece ante las celebraciones patrias.

Los representantes del organismo estatal manifestaron su gran satisfacción por consolidar estos canales alternativos de distribución urbana. “Las familias crianceras trabajan durante todo el año para ofrecer esta producción en una época de alta demanda”, destacaron los impulsores del evento alimentario. La meta final del proyecto es conectar de manera eficiente el esfuerzo del campo con la mesa de los hogares.