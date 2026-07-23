IDENTIFICAN AL DELINCUENTE ABATIDO EN CIPOLLETTI: TENÍA ANTECEDENTES Y UNA CONDENA POR ATAQUE A UN TAXISTA

La investigación por la violenta entradera en el barrio Rincón Lindo de Cipolletti sumó avances cruciales tras identificarse al sospechoso fallecido. El cuerpo fue hallado en Fernández Oro dentro de un auto abandonado tras la fuga. Las autoridades confirmaron que el occiso es Franco Nicolás Padilla, un sujeto de 31 años radicado en la provincia de Neuquén.

El hallazgo derivó de la huida del grupo armado a bordo de un Toyota Corolla sin chapa patente. Los delincuentes dejaron el rodado abandonado cerca del acceso a Fernández Oro con Padilla sin vida en el asiento posterior. El individuo contaba con antecedentes penales y un frondoso prontuario en la región.

En septiembre de 2021, un jurado popular halló culpable a Padilla por una violenta persecución en Neuquén. En ese hecho, el taxista Miguel Sisterna quedó en medio de un tiroteo entre bandas y resultó herido de gravedad. Por dicho ataque en Cuenca XV, Padilla recibió una condena a seis años de prisión efectiva.

La reconstrucción judicial determinó que la banda arribó a la propiedad de la calle Lago Guillelmo cerca de las 5:45. Mientras el automotor se alejaba unos metros, al menos dos asaltantes forzaron la entrada de la casa. La irrupción generó momentos de suma tensión con los habitantes del domicilio.

Dentro del inmueble, los delincuentes resultaron sorprendidos por un joven de 21 años que reaccionó para defender a su familia. El residente repelió el asalto utilizando una pistola calibre 9 milímetros con la correspondiente autorización de tenencia. En la confrontación directa, Padilla recibió un balazo mortal a la altura del tórax.

A pesar de la gravedad de la lesión, el sospechoso logró salir de la vivienda con auxilio de sus acompañantes. Los cómplices lo subieron rápidamente al automóvil para emprender la fuga con dirección a la vecina localidad. Finalmente, optaron por abandonar el rodado con el cuerpo al percatarse de su deceso.

Aunque las actuaciones iniciales catalogaron el hecho como un robo calificado, los investigadores manejan alternativas más complejas. La logística implementada y la desactivación previa de las alarmas sugieren una posible planificación vinculada a un ajuste de cuentas. No se descarta la existencia de un conflicto o conocimiento previo entre las partes.

La Fiscalía del caso aguarda las conclusiones de la autopsia encomendada a la Morgue Judicial de General Roca. Al mismo tiempo, los peritos balísticos procesan las evidencias recolectadas en el inmueble para precisar la mecánica exacta del hecho. El trabajo coordinado busca cerrar la secuencia delictiva ocurrida durante la madrugada.