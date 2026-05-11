IMPACTANTE VUELCO EN EL CASCO VIEJO DE CENTENARIO TRAS CHOCAR UNA CAMIONETA ESTACIONADA

Un impactante siniestro vial conmocionó a los vecinos del Casco Viejo de Centenario durante la tarde del domingo. Un joven que conducía un Renault Clio colisionó contra una camioneta Toyota Hilux estacionada en la calle Ingeniero Ballester. Tras el fuerte impacto, el automóvil volcó y quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba en plena calzada.

El conductor logró salir del habitáculo por sus propios medios mientras era auxiliado por personas que circulaban por la zona. El joven presentaba una herida sangrante en la frente y se encontraba en un evidente estado de shock traumático. Minutos después, el personal médico del Hospital Natalio Burd arribó al lugar para inmovilizar al herido y trasladarlo de urgencia.

Efectivos de la Comisaría Quinta y bomberos voluntarios trabajaron en conjunto para asegurar el perímetro y asistir en las tareas de rescate. Los especialistas debieron realizar maniobras complejas para dar vuelta el vehículo, el cual presentaba daños totales en su lateral, techo y cristales. Según las pericias preliminares, el auto habría golpeado la rueda trasera de la camioneta, lo que provocó el efecto de rampa y posterior vuelco.

La circulación por la esquina de Chacabuco permaneció interrumpida durante más de una hora debido a los peritajes y la limpieza de la calle. Los conductores debieron desviarse por los sectores internos del Barrio Hidronor mientras se retiraban los restos de carrocería. La magnitud del accidente atrajo a decenas de curiosos que observaron con preocupación las maniobras de las grúas.

Durante el operativo, el director del Consejo de Seguridad Municipal se hizo presente y escuchó las quejas de los habitantes del sector. Los residentes expresaron su malestar por el colapso vehicular constante que sufre la calle Ballester en las horas pico. “Es necesario colocar reductores de velocidad y aumentar los controles”, señalaron los vecinos ante las autoridades presentes en el lugar del siniestro.

Finalmente, la Policía de Tránsito de Villa Obrera logró normalizar el flujo vehicular tras el retiro de la unidad dañada. El estado de salud del joven conductor se mantiene bajo observación médica, aunque se encuentra fuera de peligro. Este nuevo incidente reaviva el debate local sobre la necesidad urgente de medidas de seguridad vial más estrictas en el Casco Viejo.