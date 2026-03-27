IMPULSAN MAYOR CONTROL SOBRE AEROLÍNEAS POR RECLAMOS DE USUARIOS EN RÍO NEGRO

El legislador Javier Acevedo presentó un proyecto en la Legislatura de Río Negro para reforzar los controles sobre las aerolíneas, ante el aumento de reclamos por cancelaciones, demoras y falta de respuestas a los usuarios del transporte aéreo.

La información surge de una entrevista realizada en AM740, donde el referente del bloque ARI explicó los fundamentos de la iniciativa y advirtió sobre deficiencias en la fiscalización del servicio. Según indicó, el objetivo es mejorar tanto el control estatal como la atención a los pasajeros.

Acevedo sostuvo que la situación actual afecta a miles de usuarios. “Hay muchísimos reclamos de usuarios, de consumidores, por todo lo que hace al transporte aéreo dentro de la provincia”, afirmó, y remarcó que muchas veces “no se garantiza el servicio aéreo que se contrata”. En ese sentido, describió problemas recurrentes como cancelaciones sin aviso y falta de compensaciones.

El legislador apuntó además contra la falta de respuestas de las empresas. “La gente llega a los aeropuertos, se encuentra con una situación que nadie le da explicación”, expresó, y agregó que los reclamos suelen canalizarse a través de sistemas automatizados sin solución efectiva. “Te atiende un chatbot y no te podés comunicar con alguien responsable”, cuestionó.

Finalmente, explicó que el proyecto busca articular a organismos provinciales, municipales y nacionales para fortalecer los controles. “Hay que endurecer más los controles, las sanciones y la fiscalización”, señaló, y aseguró que la iniciativa tiene chances de avanzar porque “nos afecta a todos quienes pretenden un servicio aéreo eficiente”.

Viedma, 26 de marzo de 2026.