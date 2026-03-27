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IMPULSAN MAYOR CONTROL SOBRE AEROLÍNEAS POR RECLAMOS DE USUARIOS EN RÍO NEGRO

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El legislador Javier Acevedo presentó un proyecto en la Legislatura de Río Negro para reforzar los controles sobre las aerolíneas, ante el aumento de reclamos por cancelaciones, demoras y falta de respuestas a los usuarios del transporte aéreo.

La información surge de una entrevista realizada en AM740, donde el referente del bloque ARI explicó los fundamentos de la iniciativa y advirtió sobre deficiencias en la fiscalización del servicio. Según indicó, el objetivo es mejorar tanto el control estatal como la atención a los pasajeros.

Acevedo sostuvo que la situación actual afecta a miles de usuarios. “Hay muchísimos reclamos de usuarios, de consumidores, por todo lo que hace al transporte aéreo dentro de la provincia”, afirmó, y remarcó que muchas veces “no se garantiza el servicio aéreo que se contrata”. En ese sentido, describió problemas recurrentes como cancelaciones sin aviso y falta de compensaciones.

El legislador apuntó además contra la falta de respuestas de las empresas. “La gente llega a los aeropuertos, se encuentra con una situación que nadie le da explicación”, expresó, y agregó que los reclamos suelen canalizarse a través de sistemas automatizados sin solución efectiva. “Te atiende un chatbot y no te podés comunicar con alguien responsable”, cuestionó.

Finalmente, explicó que el proyecto busca articular a organismos provinciales, municipales y nacionales para fortalecer los controles. “Hay que endurecer más los controles, las sanciones y la fiscalización”, señaló, y aseguró que la iniciativa tiene chances de avanzar porque “nos afecta a todos quienes pretenden un servicio aéreo eficiente”.

Viedma, 26 de marzo de 2026.

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