IMPULSAN MEDIDAS PARA PREVENIR ESTAFAS TELEFÓNICAS EN RÍO NEGRO

a Legislatura de Río Negro analiza medidas para reforzar la prevención de estafas telefónicas y digitales, un delito que creció en los últimos años y que afecta a miles de personas en la provincia.

La iniciativa fue abordada en una entrevista realizada en la AM740 con la legisladora del ARI, Roberta Scavo, quien explicó que el bloque presentó un proyecto para exigir la aplicación de una ley provincial ya vigente. “Presentamos un proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo provincial y al Ministerio de Seguridad y Justicia que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a la ley”, señaló.

Scavo recordó que la normativa ya fue aprobada en 2024 por unanimidad en la Legislatura y tiene como objetivo generar un sistema de concientización y prevención. “Es la ley 5749, que crea un sistema de concientización y prevención de estafas telefónicas y digitales en toda la provincia de Río Negro”, indicó.

La legisladora advirtió que este tipo de delitos registró un crecimiento importante en los últimos años. Según explicó, informes de organismos oficiales muestran un aumento significativo de los casos. “La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia registró un incremento de casi el 40% de delitos de este tipo”, detalló.

Entre las herramientas previstas por la ley se incluyen campañas de información, capacitaciones y la creación de líneas telefónicas de atención gratuita para asesorar a posibles víctimas. “La idea es brindar herramientas concretas para prevenir y alertar a la población para que no caiga en estas trampas”, sostuvo.

Scavo también advirtió que muchas estafas se producen mediante presión psicológica sobre las víctimas. Por eso recomendó actuar con cautela ante llamados sospechosos. “Ante la duda, cortar la llamada y no dejarse presionar. No brindar ningún tipo de dato personal ni información sensible”, remarcó.

Viedma, 7 de marzo de 2026.