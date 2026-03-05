IMPULSAN QUE LOS ESTATALES PUEDAN ELEGIR SU OBRA SOCIAL Y NO ESTÉN OBLIGADOS A IPROSS

La legisladora del PRO en Río Negro, Martina Lacour, presentó un proyecto de ley para que los trabajadores estatales puedan elegir libremente su obra social y no estén obligados a permanecer afiliados al IPROSS.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740, donde la dirigente explicó que la iniciativa busca habilitar la libre elección del sistema de cobertura de salud para los empleados públicos provinciales. “Creo que se está cercenando una libertad que como ciudadanos tenemos de elegir cuál es la cobertura de salud que queremos”, afirmó.

Según detalló, el proyecto plantea eliminar la obligación de estar afiliado a la obra social provincial y permitir que cada trabajador derive sus aportes a otra entidad. “La idea es eliminar todo tipo de obligación de tener que estar afiliado a la obra social provincial y habilitar la posibilidad de que el empleado decida a qué obra social quiere derivar los aportes que surjan de su salario”, explicó. En ese sentido, indicó que luego cada afiliado podrá evaluar si necesita realizar aportes adicionales para acceder a otra cobertura.

Lacour sostuvo que el proyecto se apoya también en las quejas que recibe de afiliados al sistema. Mencionó especialmente la situación en Bariloche, donde muchos pacientes deben trasladarse para acceder a determinados tratamientos. “En toda esta zona es realmente terrible lo que muchos afiliados pasan, sobre todo aquellos que tienen la desgracia de contraer cáncer”, señaló. Y agregó: “Teniendo a la vuelta de la esquina un lugar donde te podrían hacer todos los estudios, no. Tenés que ir hasta Neuquén, trasladarte 500 kilómetros”.

La legisladora indicó que la iniciativa ya había sido presentada anteriormente junto a la legisladora Mancilla y que volvió a ingresar este año en la Legislatura. Sin embargo, cuestionó que el proyecto todavía no haya sido debatido en comisión. “El primer paso sería que se trate en comisión”, expresó, y remarcó que muchas iniciativas no llegan a discutirse en el ámbito legislativo.

Finalmente, Lacour también opinó sobre el discurso del gobernador en la apertura de sesiones. Señaló que le resultó llamativo que se hablara de una provincia “normal” en un contexto de conflictos en áreas clave. “No es normal que las clases no empiecen, no es normal que tengamos los problemas que tenemos en la salud”, sostuvo, y reclamó mayor atención a los servicios públicos esenciales.

Bariloche, 2 de marzo de 2026.