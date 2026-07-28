IMPUTADO POR EL FEMICIDIO DE OTOÑO URIARTE CAYÓ TRAS UN AUDACIOSO ROBO EN LOS TECHOS

Una cinematográfica persecución por los techos del sector comercial de Fernández Oro culminó el domingo por la noche con la detención de dos hombres. Los sospechosos provocaron serios destrozos para concretar robos en tres locales linderos.

El hecho tomó una enorme repercusión política y judicial al conocerse la identidad de los implicados. Uno de ellos es José Hiram Jafri, absuelto en la causa por el femicidio de Otoño Uriarte.

El segundo aprehendido fue identificado como Luis María Cau. Se trata del hermano de Néstor Cau, otro de los nombres históricamente vinculados al emblemático expediente.

La alerta ingresó al WhatsApp de la Comisaría 26° por la activación de una alarma comercial. El aviso indicaba un hecho en un local de venta de comida sobre la calle Roca.

Al arribar al lugar, la policía sorprendió in fraganti a los delincuentes en plena fuga. Un sospechoso escapaba a pie por la calle mientras el otro intentaba ganar los entretechos.

El sujeto que huía por las alturas se vio acorralado por los efectivos en el operativo. Desesperado, saltó desde una altura de tres metros y medio hacia el patio de una vivienda.

En la propiedad privada, los agentes lograron reducirlo y concretaron su inmediata detención. El dueño del inmueble radicó una denuncia penal por violación de domicilio contra el intruso.

La inspección constató que hicieron un boquete en la chapa para acceder a los comercios. Ambos permanecen alojados en la unidad policial a la espera de la formulación de cargos.