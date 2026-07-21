IMPUTAN A PRÓFUGO POR EL HOMICIDIO DE JONATHAN PINTO EN AÑELO

El Ministerio Público Fiscal formalizó los cargos contra R. I. M. por el crimen de Jonathan Pinto. El hecho ocurrió tras una disputa violenta en la localidad de Añelo. El acusado se presentó de manera voluntaria junto a su defensor legal.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Eugenia Titanti y su equipo de asistentes letrados. La audiencia se desarrolló luego de la entrega del sospechoso en la sede judicial. El tribunal dictó la prisión preventiva inmediata para garantizar la continuidad del proceso legal.

Los investigadores señalaron que la agresión sucedió la noche del pasado 7 de julio. En el ataque participó también V. A. C., un pariente del imputado que ya se encuentra bajo custodia. La policía provincial colaboró en la recolección de pruebas fundamentales para la causa.

El conflicto inicial comenzó en el interior de un establecimiento nocturno. El imputado hostigó a una integrante del grupo con el que compartía la víctima. Aquella acción derivó en un enfrentamiento físico violento con uno de los acompañantes.

Los allegados a la víctima decidieron abandonar el recinto para evitar mayores inconvenientes. Sin embargo, Pinto regresó instantes después y fue interceptado en la vía pública por los dos agresores. En ese punto comenzó el ataque conjunto mediante golpes y un arma blanca.

El reporte fiscal describió con precisión el trágico desenlace registrado en la vía pública. “La víctima, gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta una esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal durante la presentación formal.

Los imputados utilizaron un vehículo para huir del lugar del crimen. La policía aprehendió al primer sospechoso pocas horas después cuando intentaba retornar al local. En tanto, R. I. M. se mantuvo oculto de las autoridades hasta su reciente entrega voluntaria.

La fiscalía encuadró el accionar del detenido bajo la figura penal de homicidio simple como coautor. Por su parte, el juez Juan Manuel Kees convalidó la imputación y otorgó un plazo de instrucción judicial. La prisión preventiva se extenderá durante medio año debido al peligro de fuga existente.