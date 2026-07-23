IMPUTAN A UN HOMBRE EN NEUQUÉN POR AGREDIR A UN PERRO CON UN HIERRO EN LA VÍA PÚBLICA

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un individuo acusado de atacar brutalmente a un perro con un elemento metálico. Tras la audiencia judicial, el imputado recibió una suspensión de juicio a prueba que lo obligará a cumplir diversas sanciones comunitarias.

La agresión ocurrió a mediados de julio en la vía pública, en inmediaciones de las calles Lago Viedma y Rosario. Según la reconstrucción de las autoridades, el sujeto abordó al perro portando un objeto contundente de gran tamaño.

“Salió de su domicilio llevando en su mano un hierro de aproximadamente un metro de longitud”, detalló el asistente letrado Luciano Vidal. El funcionario explicó que el primer impacto derribó al animal antes de sufrir un segundo golpe directo en la cabeza.

Luego del violento episodio, el animal logró levantarse y alejarse con visibles dificultades motrices, mientras que el agresor abandonó el lugar. Las autoridades judiciales lo imputaron como autor material del delito de crueldad hacia los animales.

Efectivos de la División Delitos Ambientales concretaron un allanamiento en la zona oeste para identificar al sospechoso. Durante el registro de la propiedad, secuestraron prendas de vestir y la barra de hierro que habría sido utilizada durante el hecho.

Al carecer de antecedentes penales, las partes acordaron resolver el conflicto mediante una probation con aval de la querella. El juez de garantías Raúl Aufranc homologó el convenio que fija pautas estrictas de comportamiento por el plazo de un año.

Entre las obligaciones fijadas, el acusado deberá realizar un curso sobre cuidado responsable y derecho animal impartido por especialistas. Asimismo, tendrá que cumplir con un total de 192 horas de tareas comunitarias en la ciudad.

El acuerdo contempla además la donación de 240 kilos de alimento balanceado a una entidad protectora de animales. En caso de incumplir cualquiera de estas exigencias, la fiscalía podrá revocar el beneficio y solicitar una pena de cumplimiento efectivo.